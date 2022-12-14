بشرى شعبان



حددت الهيئة العامة للقوى العاملة الأسباب التي تؤدي الى سقوط الحق بصرف بدل البحث عن عمل.



وقالت ان من بين الاسباب ان يكون الفرد لم يمض على استقالته من القطاع الحكومي أو الخاص سنة فأكثر، وأن يكون حديث التخرج لم يتجاوز على تسجيله في ديوان الخدمة المدنية 6 أشهر، بالإضافة الى عدم مطابقته لشروط الصرف وهي الترشيح لجهة حكومية، واستكمال الدراسة والتسجيل في برنامج تدريبي، وتقاضي مساعدات من الشؤون الاجتماعية.



كما حصرت الهيئة وقف صرف التأمين ضد البطالة في 3 اسباب وهي: أن يكون مضى 6 أشهر من تاريخ الاستقالة من القطاع الخاص، وتكون فترة العمل المسجلة في التأمينات الاجتماعية أقل من 6 أشهر، إضافة الى عدم الالتزام بالمراجعة الدورية.