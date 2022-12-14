ناقش فريق التحول الرقمي والأمن السيبراني في التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية آلية عمله للمرحلة المقبلة من خلال وضع مسودة الخطط التنفيذية.



وقالت أمانة مجلس التعاون في بيان: إن ذلك جاء خلال الاجتماع الأول للفريق الذي نظمته الأمانة عبر الاتصال المرئي بمشاركة ممثلين من وزارات وجامعات دول المجلس.



وبينت الأمانة أن مسودة الخطط التنفيذية تعنى بتعزيز العمل المشترك في التعليم العالي نحو التحول الرقمي والتقنيات الحديثة.



وأضافت: إن الفريق ناقش تعزيز التعاون وبناء التحالفات في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات وتشجيع الشراكات والمشاريع والمبادرات التنموية بما ينسجم مع تطلعات دول المجلس.