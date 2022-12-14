دارين العلي



استقبل وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وفدا من جمعية المهرجانات الكويتية برئاسة رئيس الجمعية طارق العبيد لإطلاعه على خطة عمل الجمعية لتنشيط السياحة والترفيه في الكويت.



وعرض الوفد البرامج التي تستعد الجمعية لإطلاقها، وأبرزها منصة «اكتشف الكويت» التي تجمع تحت مظلتها جميع الأنشطة السياحية والرياضية والاجتماعية في البلاد، كما تتيح خاصية حجز الفنادق وتذاكر المهرجانات والأنشطة المختلفة.



واطلع الوزير المطيري على خطة برامج الجمعية خلال الفترة المقبلة، وأبرزها مهرجان «العالم يزور الكويت» الذي يهدف لأن تكون مقصدا ووجهة سياحية لمختلف مواطني دول الخليج العربي والعالم.



وقد أبدى المطيري اهتماما كبيرا بما طرحه الوفد، مؤكدا أهمية العمل الجماعي لتحقيق الأهداف المرجوة بجعل الكويت مركزا سياحيا، مشددا على التركيز على نوعية البرامج وليس الكمية.



وطلب من أعضاء اللجنة إعداد مشروع لعرضه في اجتماع اللجنة العليا للاحتفال بالأعياد الوطنية بهدف ضم الجمعية الى اللجنة، كما العمل على توقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية لجعل المنصة «اكتشف الكويت» مرجعا رسميا لاعتماد البرامج والانشطة ضمن توجه تطوير السياحة في البلاد بما يخدم خطة التنمية وتحويل الكويت إلى مركز سياحي ومالي واقتصادي.



بدوره، أكد رئيس الجمعية طارق العبيد أن الجمعية ستقوم بأقصى الجهود لدفع عجلة السياحة في البلاد ودعم التوجه الحكومي في هذا الشأن وإعادة الكويت الى سابق عهدها في ريادة البرامج السياحية والثقافية والفنية والتراثية.



وقال إن اهداف الجمعية الواضحة في السير نحو تسويق الكويت خارجيا وجعلها مقصدا سياحيا مهما تترجم بعدد من البرامج ذات الجودة العالية والتي سيشهدها الجميع خلال الفترة المقبلة.



وأكد أن الجمعية ستبذل قصارى جهدها لتتكامل مع النشاط الحكومي وتكون الذراع الأهلية التي ستساهم في تنفيذ الخطط التنموية في هذا الشأن.