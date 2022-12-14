حث مدير عام زكاة العثمان التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية أحمد الكندري، المحسنين على المساهمة في حملة «دفئاً وسلاماً» والتي تسعى إلى توفير الدفء والغذاء للأسر المتعففة داخل الكويت وخارجها في فصل الشتاء.



وبين أن الحملة تعد نوعا من أنواع التكافل بين المسلمين، مستشهدا بقول النبي ﷺ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى».



وأشار إلى أنه سيتم من خلالها توزيع الكسوة والمواد الغذائية على الأسر المتعففة داخل الكويت والتي سبق دراسة حالتها.



كما ستتم مساعدة المحتاجين في 13 دولة، هي: لبنان وتركيا وسيريلانكا والنيجر والبوسنة وألبانيا والجبل الأسود وتشاد وكمبوديا وتونس ومصر والنيجر وبنجلاديش.



وحول طريقة التبرع للحملة، قال: يمكن التبرع عن طريق الاتصال على 99401011 ـ 99388878 ـ 22667780 أو زيارة فرع زكاة العثمان بالروضة أو حولي.