



بحضور محافظ بنك الكويت المركزي ورؤساء مجالس إدارات البنوك الكويتية والرؤساء التنفيذيين والقيادات المصرفية في البنوك المحلية، نظم اتحاد مصارف الكويت أمس، احتفالية بمناسبة مرور 40 عاما على تأسيس الاتحاد، والذي شهد منذ نشأته محطات كثيرة من الإنجازات والتحديات.



وقد شهد اتحاد مصارف الكويت عدة محطات رئيسية منذ تأسيسه، حيث بدأت في 22 يونيو 1974، باجتماع تنسيقي لممثلي المصارف لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المصرفي المشترك وشكلت الاجتماعات المبكرة بدايات الخطى لانطلاقة التعاون والتنسيق بين كافة البنوك المحلية.



وفي 16 مايو عام 2001 جاء المنعطف التاريخي في إشهار اتحاد المصارف الكويتية ليواصل دعم مسيرة التعاون في العمل المشترك بين المصارف الكويتية الأعضاء المؤسسين للاتحاد.



وفي أبريل من عام 2007، انضمت البنوك الخليجية والأجنبية العاملة في الكويت إلى عضوية الاتحاد بناء على النظام الخاص المعتمد من مجلس الإدارة وهي مصارف (HSBC) و(City Bank) و(BNBARIBA) وبنك أبوظبي الوطني وبنك البحرين والكويت في حينه ليصبح اتحاد مصارف الكويت.. وفيما يلي بعض من كلمات الإدارات التنفيذية للبنوك الكويتية لتهنئة اتحاد مصارف الكويت بهذه المناسبة المميزة:





الشيخ أحمد دعيج الصباح

أحمد الدعيج: «اتحاد المصارف» تبنى رؤية القطاع المصرفي الداعمة للنمو الاقتصادي



أشاد رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت الشيخ أحمد دعيج الصباح بالدور المتميز الذي قام به الاتحاد خلال الأربعين عاما الماضية، حيث أسهم من خلالها الاتحاد في تبني الكثير من القرارات الداعمة لدور القطاع المصرفي في الاقتصاد.



وأضاف الدعيج أن الأربعين عاما الماضية شهدت تناميا في دور الاتحاد، الذي يواصل مسيرته بالتركيز على المكتسبات التي تحققت على أرض الواقع، والتي تعد نقطة ارتكاز وانطلاقة حقيقية لتنفيذ استراتيجيته المستقبلية، مؤكدا أن تلك الاستراتيجية راعت التغيرات الكبيرة والمتلاحقة التي يشهدها القطاع المصرفي محليا وإقليميا وعالميا.



وقال إن الدور الكبير الذي قام به اتحاد مصارف الكويت والذي لا يزال يقوم به، يؤكد المهنية العالية والدراية الكاملة بالدور الذي يقوم به القطاع المصرفي في واقع البيئة الاقتصادية، كما يعزز التوجهات المستقبلية ويقود الاقتصاد الكويتي إلى بر الأمان، مواجها بذلك التحديات والمعوقات التي مر بها الاقتصاد الكويتي منذ بداية الثمانينات وحتى الآن.



وأوضح الدعيج أن الاتحاد يسعى جاهدا إلى القيام بدوره كاتحاد مهني يمثل مصالح وقضايا واهتمامات أعضائه، على قاعدة تحضير الملفات وإعدادها بمهنية عالية من خلال الأمانة العامة واللجان النوعية المتخصصة وعلى عدة محاور على النحو الذي يسهل على مجلس الإدارة ولجنة الرؤساء التنفيذيين اتخاذ القرارات المناسبة.



وأشار إلى وجود لجان عامة وأخرى فرعية ولجنة قانونية وباحثين وإداريين. ويعمل الاتحاد بشكل وثيق مع كافة أعضائه، ويتابع بشكل حثيث ويومي قضايا القطاع المصرفي ومنها ذات الصلة بمختلف شرائح المجتمع من أفراد وشركات وقطاعات حكومية، كما يعمل على تعزيز العلاقات وسبل التعاون بين البنوك الأعضاء والتنسيق بين نشاطاتها تحقيقا لمصالحها المشتركة.



وشدد على أن الاتحاد يكرس جهوده لأولويات القطاع المصرفي ويسعى لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجهها بما في ذلك التنسيق مع الجهات الرقابية الحكومية والسلطة التشريعية، ويتفاعل الاتحاد مع القضايا الاقتصادية والمالية التي تطرح عليه أو يرى أنها على تماس مع عمل البنوك بشكل مباشر أو غير مباشر بما يحقق تطوير القطاع المصرفي وتحقيق الاستقرار.



وأشار الدعيج الى أن اتحاد المصارف لم يتوان عن مناقشة القضايا الآنية وإبداء رؤى القطاع المصرفي، بل كان سباقا في تقديم رؤى مستقبلية ومقترحات بشأن العديد من الموضوعات المهمة ليس فقط التي تهم وتؤثر في عمل القطاع المصرفي، بل أيضا قضايا الاقتصاد بشكل عام وتلك التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال، مشددا على أن اتحاد المصارف كان دائما الصوت المعبر عن إنجازات وتطلعات المصارف والقطاع الخاص نحو المستقبل.



وبين الدعيج أن الاتحاد حرص منذ نشأته على إبراز دور البنوك في خدمة الاقتصاد الوطني، وقام بتمثيل البنوك في كافة اللقاءات والمنتديات المتعلقة بشؤون العمل المصرفي، بالإضافة الى دوره في تعزيز وإبراز جهود القطاع في مجال المسؤولية المجتمعية والتي تعد أحد أهم سمات العمل الاجتماعي للبنوك.







عصام الصقر

عصام الصقر: «المصارف» أحد الكيانات الوطنية العريقة



قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «نحن نفخر بهذه الذكرى المميزة والهامة في مسيرة تأسيس اتحاد مصارف الكويت، والذي يشكل وبفخر أحد الكيانات الوطنية العريقة التي أخذت على عاتقها وعلى مدى 4 عقود إبراز الدور المحوري والهام للبنوك في خدمة الاقتصاد الوطني».



وأكد الصقر على أن الاتحاد نجح وبشكل جلي في دعم أواصر الروابط بين البنوك الأعضاء، وتوثيق أسس التعاون فيما بينها، وكذلك التنسيق الفعال مع بنك الكويت المركزي لتنفيذ السياسات النقدية والمصرفية الحصيفة التي ترسخ دعائم الاستقرار والنمو الاقتصادي للبلاد. وشدد الصقر على أنه وعلى مدى 40 عاما ازدهر وبشكل ملحوظ دور الاتحاد وإسهاماته في الأفكار ذات الأثر الإيجابي طويل الأجل في تحقيق التنمية المستدامة، وكذلك في مجال المسؤولية الاجتماعية.







حمد المرزوق

حمد المرزوق: لنوثق معاً مسيرة 4 عقود حافلة بالإنجازات



قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (بيتك) حمد المرزوق: «يسعدني أن أشارك اليوم في الاحتفال بالذكرى الأربعين لتأسيس اتحاد مصارف الكويت مع إخواني وأخواتي في البنوك الكويتية والمسؤولين في اتحاد المصارف.. وهذه مناسبة جميلة لتجديد اللقاء بكم جميعا، ولنوثق معا مسيرة 4 عقود حافلة بالإنجازات».

وأضاف المرزوق: «لا شك أن اتحاد مصارف الكويت يمثل جزءا أساسيا من مكونات الصناعة المصرفية بالكويت، ويقوم بدور محوري في تمثيل البنوك المحلية في اللقاءات والمنتديات المتعلقة بشؤون العمل المصرفي، ويبرز دور البنوك في خدمة الاقتصاد الوطني، بالإضافة الى جهود التوعية المجتمعية ونشر المواد الإعلامية على منصاته الرقمية وعلى مجلة المصارف التي تصدر عن الاتحاد.

وأوضح المرزوق ان اتحاد مصارف الكويت لم يدخر جهدا في إبراز دور القطاع المصرفي الكويتي وريادته عبر استعراض إنجازاته وخدماته ومكانته من خلال إطلاق حملة بمناسبة نشأة القطاع المصرفي الكويتي بعنوان «80 عاما من مسيرة العمل المصرفي» التي تناولت تاريخ وحاضر ومستقبل القطاع المصرفي في الكويت.

ولفت الى ان نجاح اتحاد مصارف الكويت في تحقيق رسالته لم يكن ليتحقق، لولا الجهود الكبيرة لمجلس الإدارة والعمل الدؤوب لمسؤوليه، والتعاون والتنسيق بين البنوك المحلية، ولعب دور حلقة الوصل في تمثيل البنوك المحلية مع البنوك الإقليمية والدولية ومع الجهات الحكومية والمجتمعية المختلفة بما يخدم الاقتصاد الوطني.





مسعود حيات

مسعود حيات: دور وتأثير إيجابي لمختلف مبادرات الاتحاد



قال نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة بنك برقان مسعود حيات: «بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس اتحاد مصارف الكويت، يسعدني باسمي وبالنيابة عن مجلس إدارة بنك برقان وإدارته التنفيذية والعاملين فيه، التعبير عن فخرنا جميعا بهذه المؤسسة الوطنية العريقة وبنجاحها في دفع القطاع المصرفي الكويتي نحو المزيد من التطور والنمو ليحافظ على مكانته كواحد من أقوى القطاعات المصرفية في المنطقة وأهم المحركات الداعمة للاقتصاد الوطني.



كما أود التنويه أيضا بالدور الجوهري للاتحاد والأثر الإيجابي لمختلف مبادراته وأعماله المستنيرة التي ساهمت في تطوير عمل القطاع المصرفي على مختلف المستويات، وأذكر بالأخص دور الاتحاد في التنسيق والتعاون مع الجهات الرقابية وبالأخص البنك المركزي الذي كان واضحا وجليا في تخطي أزمة الجائحة. ويسرني أيضا أن أثمن بهذه المناسبة الطيبة جهود الاتحاد وجميع الكفاءات الوطنية العاملة فيه.





طلال بهبهاني

طلال بهبهاني: حلقة وصل رئيسية بين البنوك المحلية والخارجية



أشاد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي طلال بهبهاني بالدور المهم الذي قام به اتحاد مصارف الكويت خلال فترة الأربعين عاما عبر جهوده المبذولة في سبيل دعم وتطوير القطاع المصرفي، من خلال التنسيق بين المصارف المحلية والأجهزة الحكومية والتشريعية ومؤسسات المجتمع المدني تحقيقا للمصالح المشتركة ضمن إطار خطط الدولة وسياستها النقدية والاقتصادية، وبكونه حلقة وصل رئيسية بين البنوك المحلية والخارجية.



وقد أوضح بهبهاني بالقول: «يعد اتحاد المصارف مرجعية أساسية للبنوك المحلية، وقد نجح بالفعل في أداء دور رئيسي فيما يخص الأعمال المصرفية عن طريق مساهماته الكبيرة ودعمه المستمر للمجتمع الكويتي بالمساهمة في المسؤولية الاجتماعية، ودعم موظفي البنوك المحلية وتعزيز أطر التعاون مع بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية، وقد أثبتت العقود الأربعة الماضية بالفعل أهمية هذا الاتحاد».







الشيخ محمد الجراح

محمد الجراح: إنجازات عديدة بتنمية القطاع المالي والاقتصادي الكويتي



قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي (KIB) وعضو مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، الشيخ محمد جراح الصباح: «لا شك أن الدعم الذي قدمه الاتحاد للبنوك الكويتية طوال مسيرته العريقة والريادية خلال الـ 40 عاما الماضية، كان من ضمن العوامل الرئيسية التي دفعت بمؤسسات القطاع المصرفي في الكويت لتحرز هذا التقدم البارز، وتستمر بتحقيق نجاحات سيشهد لها تاريخ الصناعة المصرفية محليا، ومن هنا أود أن أثمن مساهمة الاتحاد في مساندة البنوك الكويتية لتقدم أفضل ما لديها وبما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية، كما أشيد بدعم الاتحاد للبنوك المحلية عبر اللجان المشتركة، فضلا عن تسليط الضوء على أبرز الإنجازات التي حققها لتنمية القطاع المالي والاقتصادي في الكويت والمنطقة».





عبدالعزيز الشايع: يحسب للاتحاد حفاظه على صلابة وقوة البنوك بالأزمات





عبدالعزيز الشايع

قال رئيس مجلس الإدارة لمجموعة بنك بوبيان عبدالعزيز الشايع إن الاتحاد نجح منذ انطلاقته قبل 40 عاما في وضع العديد من الاستراتيجيات التي منحت البنوك المحلية الصدارة من خلال التعاون الكبير مع الجهات الرقابية وفي مقدمتها بنك الكويت المركزي. وأضاف أنه يحسب للاتحاد قدرته على الحفاظ على صلابة وقوة القطاع المصرفي خلال الأزمات التي مرت بها الكويت على مدار العقود الأربعة الأخيرة والتي كان آخرها جائحة كوفيد 19 الى جانب تبنيه للعديد من الموضوعات التي تهم هذا القطاع الحيوي والحفاظ على مكتسباته على مدار هذه السنوات.



جاسم مصطفى بودي:نجاح كبير في توطيد التعاون المصرفي





جاسم مصطفى بودي

هنأ رئيس مجلس إدارة بنك الخليج جاسم مصطفى بودي اتحاد مصارف الكويت بمناسبة مرور 40 عاما على تأسيسه، والتي نجح خلالها في تحقيق رؤيته ورسالته، بتوطيد التعاون بين البنوك وإبراز دورها في تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني بالتعاون مع بنك الكويت المركزي.



حمد الساير: مرجعية أساسية للبنوك لتنظيم أعمالها المصرفية





حمد الساير

أشاد رئيس مجلس إدارة بنك وربة حمد الساير بدور اتحاد مصارف الكويت خلال 40 عاما لما له من جهود بذلت في تطوير ومساندة القطاع المصرفي، حيث كان الاتحاد جسرا بين البنوك المحلية والخارجية، ما ساهم في نشر ثقافة البنوك الإسلامية على الصعيدين الإقليمي والدولي.



وأضاف الساير أن الاتحاد يعتبر مرجعية أساسية للبنوك في أعمالها وتنظيم أعمالها المصرفية، مؤكدا أن 4 عقود من العمل أثبتت أهمية هذا الاتحاد، واختتم الساير تصريحه بالإشادة بالجهود المبذولة من قبل مجالس إدارات اتحاد مصارف الكويت السابقة والمجلس الحالي.



أنور المضف: مظلة تدعم وتساند وتجمع البنوك الكويتية





د.أنور المضف

قال رئيس مجلس إدارة بنك الأهلي المتحد د.أنور المضف إن اليوم يوافق الذكرى الأربعين لميلاد اتحاد مصارف الكويت، وعلى مدار سنوات عمله استطاع اتحاد مصارف الكويت أن يكون مظلة تجمع البنوك الكويتية وتقدم كل الدعم والمساندة لإبراز دورها في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع الكويتي. وعاما بعد عام يتسع دور اتحاد المصارف ويتنامى وتتأكد إنجازاته الملحوظة في تفعيل التعاون بين كل البنوك التي تعمل في الكويت وبحث كل القضايا التي تتعلق بعمل البنوك والسعي لإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه عملها ومساندة وتمكين القطاع المصرفي من القيام بدوره.



ومن أهم أدوار اتحاد المصارف تنسيقه وتعاونه المستمر مع بنك الكويت المركزي فيما يخص كل القضايا التي تمس القطاع المصرفي والتي اسهمت في زيادة التوعية المالية والمصرفية في المجتمع الكويتي. وكذلك لا يفوتني هنا أن أشير إلى أهمية الدور المجتمعي المتميز الذي يقوم به اتحاد المصارف من خلال تبنيه للعديد من المبادرات التثقيفية التي تساعد في رفع الوعي بمختلف القضايا بين كل شرائح المجتمع. وهنا ألفت إلى مبادرة اتحاد المصارف للاحتفال بمرور ثمانين عاما على نشأة العمل المصرفي في الكويت منذ تأسس البنك الأهلي المتحد عام 1941.



مصعب النصف: دور كبيرلنشر الوعي المصرفي بالمجتمع





مصعب النصف

ذكر رئيس مجلس إدارة البنك الصناعي مصعب النصف أن اتحاد مصارف الكويت يقوم ببذل كافة الجهود لتعزيز التعاون بين البنوك الأعضاء والسلطات الرقابية والتشريعية لدعم المسيرة الاقتصادية للدولة منذ تأسيسه عام 1981 كلجنة المصارف الكويتية واستمر حتى تأسيس الاتحاد الحالي عام 2001.



وأشار النصف الى الدور المهم للاتحاد ولجانه في التفاعل مع القضايا المحلية والدولية التي تمس الجانب الاقتصادي والاجتماعي وتقديم التوصيات التي شأنها المساهمة في الإصلاح الاقتصادي في الكويت، كما أن لاتحاد المصارف دورا في توطيد الروابط مع البنوك الإقليمية والدولية وكذلك يعمل الاتحاد على نشر الوعي المصرفي من خلال نشر التقارير الاقتصادية وإصدار مجلة المصارف منذ 2001 والتي تسلط الضوء على دور المصارف الحيوي مع عرض التجارب والخبرات للمصارف الكويتية حتى تستفيد منها اكبر شريحة ممكنة.