غادر وفد نادي الطموح الرياضي أمس إلى السعودية للمشاركة في بطولة الواكاثون الـ 11 التي ينظمها مركز العون بجدة تحت شعار «هيا نمشي معا 2022» خلال الفترة من 13-16 الجاري، حيث يترأس الوفد الذي يضم 5 لاعبين ولاعبات، أمين السر العام للنادي صديقة الأنصاري، التي أكدت قبيل السفر حرص «الطموح» على المشاركة في هذا الملتقى الرياضي لمنح اللاعبين فرصة الاحتكاك والمنافسة وصقل قدراتهم الرياضية وتفعيل دورهم الاجتماعي وتكوين الشخصية المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم في المجتمع.

وأضافت ان المشاركة تأتي في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه العام الماضي بين نادي الطموح ومركز العون لتبادل الخبرات والمهارات والارتقاء بالمستوى الرياضي والاجتماعي والثقافي بين الجانبين، موضحة ان منافسات الواكاثون ستشتمل على سباقات 2000 متر و500 متر في المشي والجري بمشاركة حضورية وافتراضية لأكثر من 1000 متسابق من السعودية والكويت ومصر وعمان والمغرب.



من جانبها، قالت مساعد المدير الرياضي بنادي الطموح حنان الزايد ان اللاعبين استعدوا جيدا من خلال برنامج تدريبي مكثف لتحقيق الإنجاز ومواصلة التألق الكويتي الذي انطلق من النسخة السابقة وحقق فيها اللاعب حسن سمير كأس البطولة لفئة الشباب ورقما جديدا للبطولة، وأيضا حصدت اللاعبة مريم ذياب فضية الفتيات.