الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلن الاتحاد القطري عن قائمة المنتخب المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الخامسة والعشرين «خليجي 25»، التي تستضيفها مدينة «البصرة» العراقية خلال الفترة من 6 حتى 19 يناير المقبل. وسيشارك الاتحاد القطري بالمنتخب الرديف بقيادة المدير الفني البرتغالي برونو ميغيل بينيرو، حيث ضمت القائمة 27 لاعبا حيث يستهل «العنابي» مبارياته في 7 يناير المقبل بلقاء «الأزرق» على ملعب الميناء الأولمبي.



وتنطلق مباريات البطولة باللقاء الافتتاحي في 6 يناير بين المستضيف العراق وعمان ضمن منافسات المجموعة الأولى، على ستاد البصرة الدولي.



وأجريت قرعة بطولة «خليجي 25» في 25 أكتوبر الماضي بالبصرة، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات العراق واليمن والسعودية وعمان، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الكويت وقطر والبحرين والإمارات.