الدوحة - فريد عبدالباقي



أسند الاتحاد الآسيوي استضافة مباريات أدوار الـ 16 وربع النهائي وقبل النهائي في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب، إلى العاصمة الدوحة، وذلك بنظام التجمع، كما أشارت إليه «الأنباء» في وقت سابق.



وتشهد مواجهات دور الـ 16 لمنطقة الغرب لقاء الهلال السعودي حامل اللقب مع شباب الأهلي دبي الإماراتي، والشباب السعودي مع ناساف الأوزبكي، والدحيل القطري مع مواطنه الريان، والفيصلي السعودي مع فولاد خوزستان الإيراني.



وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق مواعيد إقامة مباريات الأدوار الإقصائية، حيث تقام مباريات دور الـ 16 يومي 19 و20 فبراير 2023، وربع النهائي يوم 23 من نفس الشهر، وقبل النهائي يوم 26 منه. وستقام مباراة الذهاب من الدور النهائي يوم 29 أبريل 2023 على أرض الفريق المتأهل من منطقة الغرب، على أن تقام مباراة الإياب يوم 6 مايو 2023 في سايتاما باليابان (أرض نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني المتأهل إلى النهائي عن منطقة الشرق).