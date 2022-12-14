استقبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد في مكتبه بديوان عام المحافظة، سفيرة الجمهورية التركية لدى الكويت طوبا نور سونميز، بمناسبة مباشرتها مهامها، حيث جرى التعارف وتبادل الأحاديث الودية التي تناولت العلاقات الوثيقة التي تربط قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات.



كما تطرق اللقاء إلى الفرص المتاحة لتطوير التعاون المشترك القائم وتبادل الخبرات بين البلدين إجمالا وعلى مستوى الأنظمة الإدارية المحلية والمحافظات والمناطق على وجه الخصوص، وأهدى المحافظ الخالد للسفيرة سونميز في ختام اللقاء درعا تذكارية، معربا عن تمنياته لها بالتوفيق والنجاح في الدفع بعلاقات الصداقة بين البلدين الى آفاق أرحب.



من جهتها، أعربت السفيرة سونميز عن سعادتها وامتنانها لحفاوة الاستقبال، وتقديرها البالغ للرعاية التي تحظى بها البعثة الديبلوماسية لبلادها، ومواطنو جمهورية تركيا على الصعيدين الرسمي والشعبي في الكويت.