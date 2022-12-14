د. الشطي : مشروع تعليمي تربوي وحلقات نموذجية لتعليم اللغة العربية وحفظ القرآن

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية المنابر القرآنية د. محمد الشطي قيام الجمعية بعدد من الأنشطة الترفيهية والتربوية لطلاب مشروع "غلمان القرآن" بجانب الأنشطة القرآنية والترفيهية المعدة في برنامج المشروع .

وأوضح د. الشطي أن " غلمان القرآن" مشروع قرآني تعليمي تربوي مكون من مجموعة حلقات قرآنية نموذجية للصغار فوق سن الرابعة تهتم بتعليمهم اللغة العربية لكونها مفتاح تعلم وتدبر معاني القرآن الكريم بالإضافة إلى تحفيظ جزء عم ومجموعة من الآداب الإسلامية داخل وخارج الكويت.

و بين د. الشطي أن المشروع يهدف إلى تمكين الغلمان من حفظ حزب من جزء عم أو أكثر من القرآن الكريم، موضحا انه تم تجهيز مفكرة علمية فريدة تستهدف تقوية الجانب القرآني لدى الطلاب، المشاركين بجانب منهج إسلامي فريد مختصر فيه مجموعة من الأحاديث والأذكار والسنن والآداب التي تم اختيارها بعناية يمكن من خلالها بناء شخصية الطفل على الأسس الإيمانية الصحيحة واحترام الكبير وبر الوالدين وغيرها من الآداب والقيم القرآنية.



واضاف قائلا : كما يهدف المشروع إلى تنمية مهارات الأطفال عن طريق مجموعة الأنشطة والمسابقات الثقافية والترفيهية، والتي تهدف الجمعية من خلالها إلى تعزيز قوة الشخصية والثقة في النفس لدى الأبناء وتمكينهم من الاعتماد على انفسهم ، وتعزيز الجانب الإيجابي لديهم وتطوير مستوى التعليم، فضلا عن إشراك الآباء وأولياء الأمور في عملية التعليم والتعلم النشط، وتفعيل البرامج الحديثة لتسريع تلقي المعلومات، وتربية الأطفال على القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة وحب الوطن، بجانب الحرص على تحفيزهم المستمر لتعلم كتاب الله عزوجل والتمسك بالمنهج النبوي الشريف في التربية.



- وقال : بفضل الله استفاد من هذا المشروع خلال عام اكثر من 1640 طفلا داخل وخارج الكويت.



ودعا د. الشطي أولياء الأمور الذين لديهم اطفال ما فوق أربع سنوات الى الانضمام لهذه الحلقات والاستفادة من برامجها التربوية والايمانية والقرآنية للمحافظة عليهم من التحديات المعاصرة .