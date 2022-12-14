أطلقت جمعية الإغاثة الإنسانية مشروع عموم الصدقات بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف لمساعدة الأسر المتعففة والمحتاجة داخل الكويت، حيث يستهدف المشروع مساعدة 255 أسرة متعففة ومحتاجة بواقع 1350 مستفيدا.



من جهته، أوضح الدكتور سلطان فهد الخنة، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أنه بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف لتنفيذ مصرف رعاية الأسر المحتاجة ومصرف عموم الصدقات، أطلقت الجمعية هذا المشروع الطيب والمبارك والذي يستهدف الفئات الأكثر احتياجاً داخل المجتمع الكويتي وهي الأسر المحتاجة والمتعففة، وذلك لمساعدتها على تحمل أعباء الحياة المتزايدة.



وبيّن الدكتورالخنة أن الجمعية عمدت إلى اختيار الأسر الأكثر احتياجاً من خلال بحث ميداني تجريه اللجنة المتخصصة داخل الجمعية، حتى تصل تلك المساعدات لمستحقيها.



وثمن دور الأمانة العامة للأوقاف والمحسنين الكرام الذين لا يدخرون جهداً في سبيل مساعدة الأسر المحتاجة والمتعففة داخل الكويت، مما يكون له الأثر الطيب في بث روح الألفة والمودة بين أفراد المجتمع الواحد.