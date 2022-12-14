عقد مجلس الأمة الاجتماع السنوي الأول للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.

وزكى المجلس النائب ثامر السويط وكيلا للشعبة البرلمانية، بعد تنازل النائب د. حمد المطر.

وفاز النائب د. محمد المهان بمنصب أمين سر الشعبة البرلمانية بحصوله على 25 صوتا فيما حصل منافسه د. حسن جوهر على 19 صوتا.

وفاز النائب حمد العبيد بمنصب أمين صندوق الشعبة البرلمانية بالتزكية.

وانتخب المجلس لعضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية النواب شعيب شعبان بحصوله على (32 صوتا)، والصيفي الصيفي (30 صوتا)، وخالد الطمار (25 صوتا).

ووافق المجلس على تفويض اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية باعتماد الحساب الختامي للشعبة عن السنة المالية من 1/1 / 2021، الى 31/12/2021.

كما وافق المجلس على تفويض اللجنة باعتماد الميزانية للسنة المالية التي تبدأ من 1/1/2022 الى 31/12/2022.