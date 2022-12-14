أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة الرابعة مـن (N5) في القسائم الحكومية في مشروع جنوب صباح الاحمد والتي تشتمل على 307 قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 21/10/2018. وذلك وفقا للمواعيد التالية: . توزيع البطاقات يوم الخميس والاحد 15/12/2022 18/12/2022 توزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 19/12/2022 إجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 21/12/ 2022.
ودعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
علماً بأن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
كما دعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 19/12/2022 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
وهذه الأسماء:
0001 عبيد بطي فهيد العجمي
0002 خالد محمد ابراهيم سالم
0003 ربيعه أسامه احمد عبدالرحيم
0004 أحمد أسامه أحمد محمد عبدالرحيم
0005 عبد الله ناصر عبد الله العتيبى
0006 رشيد هادي ناصر الهاجري
0007 عبد الرحمن فهد عيد الجبعه
0008 محمد مالك محمد الصباح
0009 مشعل فارس ضافي القحطاني
0010 مشعل فارس عايد العنزي
0011 عبد الوهاب سعيد عبد الوهاب بهبهاني
0012 صالح مهدى صالح العجمى
0013 وليد منصور خليف الرشيدى
0014 وليد حامد تركى الشمرى
0015 عبد العزيز حمود سعد الهران
0016 مشعل مطلق صنت المطيري
0017 مطلق نايف حمد العميره
0018 ابراهيم خليفه ابراهيم الحليل
0019 محمد سعد خلف العامر
0020 صادق حسين عاشور القلاف
0021 على نايف جوهر عرنان
0022 عايض جابر ضويحي الهاجري
0023 احمد عبدالله محمد الجاسم
0024 مرزوق محمد مرزوق حسن المطيرى
0025 بدر حمود زيد المطيرى
0026 جاسم محمد عبدالله الشارخ
0027 عبد الله يوسف محمد اكبر بن على
0028 تركى سعد عواد العنزى
0029 حسين ياسين دلي عوده
0030 ثامر عايد صالح الرشيدى
0031 محمد بدر ندا المطيري
0032 مرزوق سالم مجبل الشمري
0033 عذبي عادل مطر الزيد
0034 جاسر عفتان عميش المطيرى
0035 فهد عبد الله سليمان المنصور
0036 خالد مبارك زيد العدوانى
0037 احمد حسن احمد العوضي
0038 سعود عبدالعزيز حسين الفيلكاوي
0039 خالد فهاد هادى العازمى
0040 محمد مرضى سعد الربعي
0041 مشعل مرزوق عيد العازمى
0042 عبد العزيز عادل حسين الكوت
0043 فهد محمد فهد العجمى
0044 عبدالله حمود مسفر العجمى
0045 احمد عبد الله مطر العنزى
0046 سلمان مجبل عبد الله الفرج
0047 هاشم منصور خليفه المجادى
0048 عبد السلام صلاح راشد بورسلى
0049 عبد العزيز فاضل محمد الشطى
0050 خالد محمد حسين الدمخى
0051 طلال رياض ظاهر السعد
0052 محمد ابراهيم محمد غلوم
0053 فلاح احمد فلاح العازمي
0054 خليل سيد جميل القلاف
0055 عمر طلال عبدالمنعم الطرقي
0056 سعود احمد عبدالله العازمي
0057 علي جهاد علي الخياط
0058 خالد حمد محمد الدوسرى
0059 حمد مبارك فرج العميرى
0060 عبد الرحمن سعد عوض العازمي
0061 سليمان خليل عبدالكريم شموه
0062 محمد عبدالله علي علي
0063 فايز مطر على المطيرى
0064 سلمان فيصل خليفه قريعيط
0065 محمد شريان خلف اللوغانى
0066 عبدالله سالم عبدالله حماده
0067 عبدالله بدر عبدالرحمن العمار
0068 محمد مجبل عبدالله ابورميه
0069 سالم عبيد علي المري
0070 احمد عبد اللطيف احمد العبيد
0071 حمد محمد حمد علي
0072 فهد عبدالوهاب حمود المضيان
0073 محمد حسين زايد العجمي
0074 عبدالعزيز احمد عايض الرشيدي
0075 عبد الله عايد بجاد الماجدي
0076 محمد ذياب سعد السهلى
0077 قبلان مبارك محمد العجمي
0078 ادم ستيفن عارف عبدالرضا علي
0079 عبد الرزاق جهاد عبد الرزاق العطار
0080 عبد الله عباس ابل صادق
0081 سعود بدر درعان العازمى
0082 عيسي عبد المحسن محمود حيدر
0083 عايض سالم عايض خزيم
0084 خالد فيصل مشيعيب المطيري
0085 عبيد منصور عبيد الرشيدي
0086 مبارك عبد الله جار الله العازمى
0087 عبدالرحمن عبدالله سيف الرشيدي
0088 محمد فهيد محمد العازمي
0089 سيف سعد سيف العتيبى
0090 سالم فالح غضيان سلطان
0091 علي مجيد حسن القلاف
0092 محمد سالم على الشمرى
0093 احمد فلاح حمود المطيري
0094 عبد العزيز ماجد عيسي الفيلكاوي
0095 خالد عادل بلال المناعى
0096 محمد زيد محمد المطيري
0097 فهد سعد يوسف الفيلي
0098 عبد الله فايز صالح العمير
0099 بدر عقيل عبد الرزاق المطوع
0100 عبد الرحمن فالح راشد العازمى
0101 بدر ناصر كميخ الهاجرى
0102 خالد عوض مهدى الرشيدى
0103 عثمان فوزى عثمان الدخيل
0104 بدر طلال محمد القليش
0105 فارس حسين محمد العجمي
0106 خالد فهاد فهيد العازمى
0107 داود عبدالله داود الخريف
0108 مشعل احمد عبدالواحد الهدهود
0109 ابراهيم على زيد الغصاب
0110 عبدالله حمد سالم العازمي
0111 حسن حسين على الجدى
0112 حبيب راضي حبيب العازمي
0113 حسين علي حمد الشمري
0114 محمد وليد ناصر احمد
0115 راشد خالد راشد الهاجري
0116 احمد ابراهيم محفوظ الرشيدي
0117 على راشد على المري
0118 مشعل حامد احمد الفارسي
0119 محمد ديبان عبدالله العجمي
0120 ناصر خالد احمد المسفر
0121 فيصل احمد محمد الحطب
0122 سلطان عايض بريك العتيبي
0123 على عبد العزيز جاسم القطان
0124 فهد خالد يوسف العلى
0125 قاسم جاسم محمد المشموم
0126 مالك علي بدر المشموم
0127 عبد الرحمن سعود حيلان العنزى
0128 ابراهيم طلق علي العازمي
0129 عايد محمد رمضان العنزي
0130 محمد عايض حمود العتيبي
0131 ميثم حسين على بوحمد
0132 عبدالله جابر عبدالله الصفار
0133 عبد الله شالح شليويح العتيبى
0134 على خالد خلف الشمرى
0135 محمد لافى مطر العنزى
0136 سعود منصور سعد الهاجري
0137 عباس فاضل محمد بهبهاني
0138 عمر عبدالله عيسى الراشد
0139 بدر محمد علي المويل
0140 ابراهيم يحيى اسماعيل الشهابى
0141 منصور محمد فراج العجمي
0142 عبدالله جعفر عبدالله النجاده
0143 عبد الرحمن على عطا الله الصليلي
0144 محمد على كاظم الفضلى
0145 فارس مطلق محمد السبيعى
0146 أحمد سلمان صالح سلمان
0147 علي غازي فيصل القطان
0148 عبدالرحمن حمود سعود العازمي
0149 عمر بدر غنام الصويلح
0150 محمد خليفه عيسى حسن
0151 عبدالرحمن بدر خلف الحسيني
0152 سالم نافل عثمان العازمي
0153 نايف فراج الهبى العازمى
0154 فايز سليمان عواد العازمى
0155 سالم غازي ابراهيم الخليفه
0156 جاسم عباس حسن شمساه
0157 عبدالله خالد شاهر الخرينج
0158 سويد خالد سعد الهاجري
0159 محمد فراج مانع العجمى
0160 فهد جمعه ساير الظفيرى
0161 عبد الله صادق موسى الحرز
0162 حسين جابر احمد كريم
0163 محمد فاضل عباس ابل منصوري
0164 معاذ حمد احمد العليان
0165 حسين ناجى حسن البحرانى
0166 بدر عبد الوهاب هاشم البدر
0167 احمد محمد احمد شاهين الجلاهمه
0168 فهد حمود خميس شافي
0169 عبدالعزيز صقر عبدالرضا البلوشي
0170 على محفوظ محمد القلاف
0171 محمد وليد محمد اني
0172 مهدي حسين علي حسين
0173 سيد على احمد سيد قاسم سيد مصطفى
0174 عبد اللطيف عثمان داود الحنيف
0175 سعد على شبيب السهلى
0176 شافى مطرب شالح الهاجري
0177 محمد احمد عمر العنزي
0178 عيسى نورى حسن عيسى
0179 حسن محمد السيد عباس هاشم
0180 عبد العزيز عطا مبارك الفضلى
0181 ابراهيم علي نجم حمود
0182 عبد العزيز عفاس سطام الشمرى
0183 سعد علي سعد العنزى
0184 اسماعيل جابر عبد الهادي جمال
0185 بدر فوزى بدر الفوزان
0186 احمد يوسف رمضان الخباز
0187 محمد فاضل عبد الله العرادى
0188 حسن على موسى الحداد
0189 عبد الله موسى على اكبر ميرزا
0190 خالد محمد سعد المحيلبي
0191 يوسف مرزوق مضحى العدوانى
0192 حسين سالم مراد علي
0193 عبد الهادى محمد غلوم صفر
0194 على فلاح محمد الهاجري
0195 عبد العزيز نعيم سعد مبارك
0196 سعود خالد عبد الله المعجل
0197 قصى حسن عبد الرسول الشواف
0198 عثمان أحمد سعود شويرد العميري
0199 احمد خالد عبدالله كنكوني
0200 خالد وليد خالد العنزي
0201 محمد جلوى مبارك العازمى
0202 ناصر عبدالله مرزوق عوده
0203 نايف محارب هديب العتيبى
0204 على وليد عبدالله الصالح
0205 محمد خالد عبدالله العصفور
0206 عبد الرحمن حمود مبرك العازمي
0207 سلطان مزعل لمام العازمى
0208 منصور رضا حجي حسين
0209 يعقوب يوسف علي حسين
0210 محمد سعد عيسى العتيبى
0211 عدنان محمد صالح القطيفي
0212 فهد خالد خاتم صالح المطيرى
0213 مشعل حمد فهد الجمهور المطيري
0214 فهد فالح فهد الدوسري
0215 احمد عبد الله احمد الخميس
0216 صلاح محمد ابراهيم العوضي
0217 يوسف على فهد المهنا
0218 ابراهيم محمد ابراهيم بو حيى
0219 عبدالله كاظم عبدالله علي تقي
0220 احمد يوسف احمد الدعيج
0221 محمد علي حسين الثويني
0222 بدر عبدالوهاب محمد الجاسم
0223 محمد المصطفى عبدالواحد قاسم المطرود
0224 فواز عبدالعزيز مبارك الجناعي
0225 سالم بدر سالم البدر
0226 طلال عادل عبدالرضا مدوه
0227 جاسم محمد علي الغريب
0228 خالد محمد صالح العتيبي
0229 ناصر فهيد حمود العازمي
0230 محمد فالح قطيم المطيري
0231 فهد راشد محمد الحميداني
0232 سعيد سفر محمد العجمي
0233 محمد خالد محمد ريس
0234 جراح فهد عماش المطيري
0235 محمد ضبعان سيف العازمى
0236 مناحى نزال مناحى العازمى
0237 نايف فهد ناصر الدوسرى
0238 عبد الله أنور سعيد بن سلامه
0239 مشارى عبد الرحمن سعد الخطاف
0240 احمد بلال فرحان سعيد
0241 ابراهيم صالح ابراهيم العبيد
0242 هزاع عبدالله فاضل العجمى
0243 احمد وليد سعود الوقيان
0244 حمد ماجد خليفه مبارك
0245 علي خالد نايف العنزي
0246 سعيد محمد سعد العجمى
0247 عبد الله مقبل راشد مرزوق
0248 خالد عيسى ابراهيم النجار
0249 عبد الرحمن عبيد محمد العازمى
0250 ناصر نواف ناصر الجطيلى
0251 مطلق مهراس مطلق الهاجري
0252 جراح مرزوق عبد الله المطيري
0253 ابراهيم عبدالله محمد العجمى
0254 محمد بدر كريدي السبيعي
0255 ناصر بدر كريدى السبيعى
0256 فواز ساير عوين الشمري
0257 مهدى احمد سيد احمد
0258 يوسف عبد المحسن مدربى الكندرى
0259 سويد نايف شالح العجمى
0260 تركي محسن جميعان الحربي
0261 محمد سيف محمد العازمي
0262 مشاري فيصل مطلق العدواني
0263 عامر عبد الله حمود المطيري
0264 فالح سلطان مبارك العجمي
0265 ماجد لافى خربوش المطيرى
0266 حمد غازى فلاح العازمي
0267 حمد شجاع فراج العتيبى
0268 محمد عبد اللطيف علي أبا الخيل
0269 مسلم محمد جابر المري
0270 فيصل مرزوق قعيد العتيبى
0271 ناصر بدر مطلق العازمي
0272 خالد مهدى قنيفذ القحطانى
0273 عبد العزيز عماش سالم المطيري
0274 عامر خالد منصور العجمي
0275 عبدالله مشوط عبدالله المشوط
0276 سعد عيد سعد العازمي
0277 نايف توفيق مسفر العبدلي
0278 فهد مطلق منيجل فهاد العازمى
0279 أحمد عبدالعزيز عبدالوهاب العلي
0280 فواز محمد متروك العازمي
0281 عبدالرحمن فهاد خليفه العازمي
0282 سلمان سلطان عنيبر العتيبي
0283 سعود عبد الرحمن احمد البلوشي
0284 زيد خالد محمد العثمان
0285 مريخان شايع مريخان العازمي
0286 خليفه يوسف يعقوب اللوغاني
0287 محمد محسن متعب العجمى
0288 سعود حامد عبد الوهاب بوقماز
0289 محمد سعود حزام العجمى
0290 عبدالرحمن علي عبدالهادي البقيشي العبدولي
0291 يوسف يعقوب حسن صفر محمد
0292 مبارك فهيد مبارك العازمى
0293 عبدالعزيز عبدالحميد علي الخباز
0294 ناصر راشد علي الحجيلان
0295 فيصل جمعه سالم الخشتى
0296 مشارى كريم كاظم السعيدى
0297 فهد احمد مبرك الحيص
0298 فهد احمد حمد الشايجى
0299 فهد سعد مجبل العازمي
0300 عبد العزيز فارس عايض الرشيدى
0301 ناصر صالح ناصر العتيبي
0302 محمد حمد حسن العجمي
0303 عبدالله عبدالرحمن ابراهيم العوضى
0304 احمد محمد علي الهزيم
0305 نايف سعد نايف العجمي
0306 براك محمد براك الونده
0307 حمد مبارك جمعان الونده