أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة الرابعة مـن (N5) في القسائم الحكومية في مشروع جنوب صباح الاحمد والتي تشتمل على 307 قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 21/10/2018. وذلك وفقا للمواعيد التالية: . توزيع البطاقات يوم الخميس والاحد 15/12/2022 18/12/2022 توزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 19/12/2022 إجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 21/12/ 2022.

ودعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

علماً بأن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

كما دعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 19/12/2022 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

وهذه الأسماء:

0001 عبيد بطي فهيد العجمي

0002 خالد محمد ابراهيم سالم

0003 ربيعه أسامه احمد عبدالرحيم

0004 أحمد أسامه أحمد محمد عبدالرحيم

0005 عبد الله ناصر عبد الله العتيبى

0006 رشيد هادي ناصر الهاجري

0007 عبد الرحمن فهد عيد الجبعه

0008 محمد مالك محمد الصباح

0009 مشعل فارس ضافي القحطاني

0010 مشعل فارس عايد العنزي

0011 عبد الوهاب سعيد عبد الوهاب بهبهاني

0012 صالح مهدى صالح العجمى

0013 وليد منصور خليف الرشيدى

0014 وليد حامد تركى الشمرى

0015 عبد العزيز حمود سعد الهران

0016 مشعل مطلق صنت المطيري

0017 مطلق نايف حمد العميره

0018 ابراهيم خليفه ابراهيم الحليل

0019 محمد سعد خلف العامر

0020 صادق حسين عاشور القلاف

0021 على نايف جوهر عرنان

0022 عايض جابر ضويحي الهاجري

0023 احمد عبدالله محمد الجاسم

0024 مرزوق محمد مرزوق حسن المطيرى

0025 بدر حمود زيد المطيرى

0026 جاسم محمد عبدالله الشارخ

0027 عبد الله يوسف محمد اكبر بن على

0028 تركى سعد عواد العنزى

0029 حسين ياسين دلي عوده

0030 ثامر عايد صالح الرشيدى

0031 محمد بدر ندا المطيري

0032 مرزوق سالم مجبل الشمري

0033 عذبي عادل مطر الزيد

0034 جاسر عفتان عميش المطيرى

0035 فهد عبد الله سليمان المنصور

0036 خالد مبارك زيد العدوانى

0037 احمد حسن احمد العوضي

0038 سعود عبدالعزيز حسين الفيلكاوي

0039 خالد فهاد هادى العازمى

0040 محمد مرضى سعد الربعي

0041 مشعل مرزوق عيد العازمى

0042 عبد العزيز عادل حسين الكوت

0043 فهد محمد فهد العجمى

0044 عبدالله حمود مسفر العجمى

0045 احمد عبد الله مطر العنزى

0046 سلمان مجبل عبد الله الفرج

0047 هاشم منصور خليفه المجادى

0048 عبد السلام صلاح راشد بورسلى

0049 عبد العزيز فاضل محمد الشطى

0050 خالد محمد حسين الدمخى

0051 طلال رياض ظاهر السعد

0052 محمد ابراهيم محمد غلوم

0053 فلاح احمد فلاح العازمي

0054 خليل سيد جميل القلاف

0055 عمر طلال عبدالمنعم الطرقي

0056 سعود احمد عبدالله العازمي

0057 علي جهاد علي الخياط

0058 خالد حمد محمد الدوسرى

0059 حمد مبارك فرج العميرى

0060 عبد الرحمن سعد عوض العازمي

0061 سليمان خليل عبدالكريم شموه

0062 محمد عبدالله علي علي

0063 فايز مطر على المطيرى

0064 سلمان فيصل خليفه قريعيط

0065 محمد شريان خلف اللوغانى

0066 عبدالله سالم عبدالله حماده

0067 عبدالله بدر عبدالرحمن العمار

0068 محمد مجبل عبدالله ابورميه

0069 سالم عبيد علي المري

0070 احمد عبد اللطيف احمد العبيد

0071 حمد محمد حمد علي

0072 فهد عبدالوهاب حمود المضيان

0073 محمد حسين زايد العجمي

0074 عبدالعزيز احمد عايض الرشيدي

0075 عبد الله عايد بجاد الماجدي

0076 محمد ذياب سعد السهلى

0077 قبلان مبارك محمد العجمي

0078 ادم ستيفن عارف عبدالرضا علي

0079 عبد الرزاق جهاد عبد الرزاق العطار

0080 عبد الله عباس ابل صادق

0081 سعود بدر درعان العازمى

0082 عيسي عبد المحسن محمود حيدر

0083 عايض سالم عايض خزيم

0084 خالد فيصل مشيعيب المطيري

0085 عبيد منصور عبيد الرشيدي

0086 مبارك عبد الله جار الله العازمى

0087 عبدالرحمن عبدالله سيف الرشيدي

0088 محمد فهيد محمد العازمي

0089 سيف سعد سيف العتيبى

0090 سالم فالح غضيان سلطان

0091 علي مجيد حسن القلاف

0092 محمد سالم على الشمرى

0093 احمد فلاح حمود المطيري

0094 عبد العزيز ماجد عيسي الفيلكاوي

0095 خالد عادل بلال المناعى

0096 محمد زيد محمد المطيري

0097 فهد سعد يوسف الفيلي

0098 عبد الله فايز صالح العمير

0099 بدر عقيل عبد الرزاق المطوع

0100 عبد الرحمن فالح راشد العازمى

0101 بدر ناصر كميخ الهاجرى

0102 خالد عوض مهدى الرشيدى

0103 عثمان فوزى عثمان الدخيل

0104 بدر طلال محمد القليش

0105 فارس حسين محمد العجمي

0106 خالد فهاد فهيد العازمى

0107 داود عبدالله داود الخريف

0108 مشعل احمد عبدالواحد الهدهود

0109 ابراهيم على زيد الغصاب

0110 عبدالله حمد سالم العازمي

0111 حسن حسين على الجدى

0112 حبيب راضي حبيب العازمي

0113 حسين علي حمد الشمري

0114 محمد وليد ناصر احمد

0115 راشد خالد راشد الهاجري

0116 احمد ابراهيم محفوظ الرشيدي

0117 على راشد على المري

0118 مشعل حامد احمد الفارسي

0119 محمد ديبان عبدالله العجمي

0120 ناصر خالد احمد المسفر

0121 فيصل احمد محمد الحطب

0122 سلطان عايض بريك العتيبي

0123 على عبد العزيز جاسم القطان

0124 فهد خالد يوسف العلى

0125 قاسم جاسم محمد المشموم

0126 مالك علي بدر المشموم

0127 عبد الرحمن سعود حيلان العنزى

0128 ابراهيم طلق علي العازمي

0129 عايد محمد رمضان العنزي

0130 محمد عايض حمود العتيبي

0131 ميثم حسين على بوحمد

0132 عبدالله جابر عبدالله الصفار

0133 عبد الله شالح شليويح العتيبى

0134 على خالد خلف الشمرى

0135 محمد لافى مطر العنزى

0136 سعود منصور سعد الهاجري

0137 عباس فاضل محمد بهبهاني

0138 عمر عبدالله عيسى الراشد

0139 بدر محمد علي المويل

0140 ابراهيم يحيى اسماعيل الشهابى

0141 منصور محمد فراج العجمي

0142 عبدالله جعفر عبدالله النجاده

0143 عبد الرحمن على عطا الله الصليلي

0144 محمد على كاظم الفضلى

0145 فارس مطلق محمد السبيعى

0146 أحمد سلمان صالح سلمان

0147 علي غازي فيصل القطان

0148 عبدالرحمن حمود سعود العازمي

0149 عمر بدر غنام الصويلح

0150 محمد خليفه عيسى حسن

0151 عبدالرحمن بدر خلف الحسيني

0152 سالم نافل عثمان العازمي

0153 نايف فراج الهبى العازمى

0154 فايز سليمان عواد العازمى

0155 سالم غازي ابراهيم الخليفه

0156 جاسم عباس حسن شمساه

0157 عبدالله خالد شاهر الخرينج

0158 سويد خالد سعد الهاجري

0159 محمد فراج مانع العجمى

0160 فهد جمعه ساير الظفيرى

0161 عبد الله صادق موسى الحرز

0162 حسين جابر احمد كريم

0163 محمد فاضل عباس ابل منصوري

0164 معاذ حمد احمد العليان

0165 حسين ناجى حسن البحرانى

0166 بدر عبد الوهاب هاشم البدر

0167 احمد محمد احمد شاهين الجلاهمه

0168 فهد حمود خميس شافي

0169 عبدالعزيز صقر عبدالرضا البلوشي

0170 على محفوظ محمد القلاف

0171 محمد وليد محمد اني

0172 مهدي حسين علي حسين

0173 سيد على احمد سيد قاسم سيد مصطفى

0174 عبد اللطيف عثمان داود الحنيف

0175 سعد على شبيب السهلى

0176 شافى مطرب شالح الهاجري

0177 محمد احمد عمر العنزي

0178 عيسى نورى حسن عيسى

0179 حسن محمد السيد عباس هاشم

0180 عبد العزيز عطا مبارك الفضلى

0181 ابراهيم علي نجم حمود

0182 عبد العزيز عفاس سطام الشمرى

0183 سعد علي سعد العنزى

0184 اسماعيل جابر عبد الهادي جمال

0185 بدر فوزى بدر الفوزان

0186 احمد يوسف رمضان الخباز

0187 محمد فاضل عبد الله العرادى

0188 حسن على موسى الحداد

0189 عبد الله موسى على اكبر ميرزا

0190 خالد محمد سعد المحيلبي

0191 يوسف مرزوق مضحى العدوانى

0192 حسين سالم مراد علي

0193 عبد الهادى محمد غلوم صفر

0194 على فلاح محمد الهاجري

0195 عبد العزيز نعيم سعد مبارك

0196 سعود خالد عبد الله المعجل

0197 قصى حسن عبد الرسول الشواف

0198 عثمان أحمد سعود شويرد العميري

0199 احمد خالد عبدالله كنكوني

0200 خالد وليد خالد العنزي

0201 محمد جلوى مبارك العازمى

0202 ناصر عبدالله مرزوق عوده

0203 نايف محارب هديب العتيبى

0204 على وليد عبدالله الصالح

0205 محمد خالد عبدالله العصفور

0206 عبد الرحمن حمود مبرك العازمي

0207 سلطان مزعل لمام العازمى

0208 منصور رضا حجي حسين

0209 يعقوب يوسف علي حسين

0210 محمد سعد عيسى العتيبى

0211 عدنان محمد صالح القطيفي

0212 فهد خالد خاتم صالح المطيرى

0213 مشعل حمد فهد الجمهور المطيري

0214 فهد فالح فهد الدوسري

0215 احمد عبد الله احمد الخميس

0216 صلاح محمد ابراهيم العوضي

0217 يوسف على فهد المهنا

0218 ابراهيم محمد ابراهيم بو حيى

0219 عبدالله كاظم عبدالله علي تقي

0220 احمد يوسف احمد الدعيج

0221 محمد علي حسين الثويني

0222 بدر عبدالوهاب محمد الجاسم

0223 محمد المصطفى عبدالواحد قاسم المطرود

0224 فواز عبدالعزيز مبارك الجناعي

0225 سالم بدر سالم البدر

0226 طلال عادل عبدالرضا مدوه

0227 جاسم محمد علي الغريب

0228 خالد محمد صالح العتيبي

0229 ناصر فهيد حمود العازمي

0230 محمد فالح قطيم المطيري

0231 فهد راشد محمد الحميداني

0232 سعيد سفر محمد العجمي

0233 محمد خالد محمد ريس

0234 جراح فهد عماش المطيري

0235 محمد ضبعان سيف العازمى

0236 مناحى نزال مناحى العازمى

0237 نايف فهد ناصر الدوسرى

0238 عبد الله أنور سعيد بن سلامه

0239 مشارى عبد الرحمن سعد الخطاف

0240 احمد بلال فرحان سعيد

0241 ابراهيم صالح ابراهيم العبيد

0242 هزاع عبدالله فاضل العجمى

0243 احمد وليد سعود الوقيان

0244 حمد ماجد خليفه مبارك

0245 علي خالد نايف العنزي

0246 سعيد محمد سعد العجمى

0247 عبد الله مقبل راشد مرزوق

0248 خالد عيسى ابراهيم النجار

0249 عبد الرحمن عبيد محمد العازمى

0250 ناصر نواف ناصر الجطيلى

0251 مطلق مهراس مطلق الهاجري

0252 جراح مرزوق عبد الله المطيري

0253 ابراهيم عبدالله محمد العجمى

0254 محمد بدر كريدي السبيعي

0255 ناصر بدر كريدى السبيعى

0256 فواز ساير عوين الشمري

0257 مهدى احمد سيد احمد

0258 يوسف عبد المحسن مدربى الكندرى

0259 سويد نايف شالح العجمى

0260 تركي محسن جميعان الحربي

0261 محمد سيف محمد العازمي

0262 مشاري فيصل مطلق العدواني

0263 عامر عبد الله حمود المطيري

0264 فالح سلطان مبارك العجمي

0265 ماجد لافى خربوش المطيرى

0266 حمد غازى فلاح العازمي

0267 حمد شجاع فراج العتيبى

0268 محمد عبد اللطيف علي أبا الخيل

0269 مسلم محمد جابر المري

0270 فيصل مرزوق قعيد العتيبى

0271 ناصر بدر مطلق العازمي

0272 خالد مهدى قنيفذ القحطانى

0273 عبد العزيز عماش سالم المطيري

0274 عامر خالد منصور العجمي

0275 عبدالله مشوط عبدالله المشوط

0276 سعد عيد سعد العازمي

0277 نايف توفيق مسفر العبدلي

0278 فهد مطلق منيجل فهاد العازمى

0279 أحمد عبدالعزيز عبدالوهاب العلي

0280 فواز محمد متروك العازمي

0281 عبدالرحمن فهاد خليفه العازمي

0282 سلمان سلطان عنيبر العتيبي

0283 سعود عبد الرحمن احمد البلوشي

0284 زيد خالد محمد العثمان

0285 مريخان شايع مريخان العازمي

0286 خليفه يوسف يعقوب اللوغاني

0287 محمد محسن متعب العجمى

0288 سعود حامد عبد الوهاب بوقماز

0289 محمد سعود حزام العجمى

0290 عبدالرحمن علي عبدالهادي البقيشي العبدولي

0291 يوسف يعقوب حسن صفر محمد

0292 مبارك فهيد مبارك العازمى

0293 عبدالعزيز عبدالحميد علي الخباز

0294 ناصر راشد علي الحجيلان

0295 فيصل جمعه سالم الخشتى

0296 مشارى كريم كاظم السعيدى

0297 فهد احمد مبرك الحيص

0298 فهد احمد حمد الشايجى

0299 فهد سعد مجبل العازمي

0300 عبد العزيز فارس عايض الرشيدى

0301 ناصر صالح ناصر العتيبي

0302 محمد حمد حسن العجمي

0303 عبدالله عبدالرحمن ابراهيم العوضى

0304 احمد محمد علي الهزيم

0305 نايف سعد نايف العجمي

0306 براك محمد براك الونده

0307 حمد مبارك جمعان الونده