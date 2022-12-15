جائزة «علاء الجابر للإبداع المسرحي» تطلق دورتها الثالثة



بإطلاق أسماء ثلاثة من المبدعين المسرحيين تم الإعلان عن الدورة الثالثة من جائزة «علاء الجابر للإبداع المسرحي»، والتي تتضمن الفروع الثلاثة التالية: فرع النقد المسرحي (المقال النقدي) دورة الناقد المصري الراحل د.مصطفى سليم (1970- 2022)، فرع التأليف المسرحي (النصوص المسرحية الموجهة للأطفال) دورة المؤلف الإماراتي الراحل سالم الحتاوي (1961 - 2012)، فرع التأليف المسرحي (النصوص المسرحية الموجهة للكبار) دورة المؤلف العراقي الراحل هادي المهدي (1965 - 2011).



وقد تم اختيار المسرحيين، تقديرا لمسيرتهم، وذلك بما يتسق وسياسة الجائزة التي تهدف إلى تكريم الأسماء المسرحية التي رحلت عنا باكرا، ولم يمهلها القدر فرصة استكمال مسيرتها الإبداعية.



جدير بالذكر أن الجائزة تأسست عام 2017 برعاية الكاتب والناقد المسرحي علاء الجابر إسهاما منه في رفد الساحة المسرحية العربية بكتاب وكاتبات عرب يسهمون في إثرائها، ودفعها للأمام بأقلام نقدية ونصوص تتفاعل مع الواقع وتعبر عن رؤى الشباب ونظرتهم إلى الحياة، وقد سميت الدورة الأولى باسم الكاتب والناقد المصري الراحل د.محسن مصيلحي، حيث كانت في مجال واحد فقط هو التأليف المسرحي.



أما الدورة الثانية فتعددت مجالاتها لتشمل فرعين آخرين هما النقد المسرحي والتأليف المسرحي للأطفال، وجاءت مسابقة المقال النقدي باسم استاذ الدراما والنقد المسرحي بجامعة عين شمس الناقد المصري الراحل د.حازم عزمي، كما أطلق اسم الكاتب والمخرج الكويتي الفنان الراحل صقر الرشود على مسابقة النص المسرحي الموجه للكبار، تقديرا لدوره في عشرات العروض المسرحية التي قدمت رؤية جديدة في المسرح الكويتي، أما مسابقة النص المسرحي الموجه للأطفال فأطلق عليها اسم المخرج التونسي الراحل مكرم نصيب الذي شارك في المسرح والتلفزيون والسينما، ممثلا ومخرجا.