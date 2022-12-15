الجديدة - المغرب:



في موسم الأعياد، تختار العديد من الأسر من دول مجلس التعاون الخليجي ومن جميع أنحاء العالم قضاء عطلاتهم في منتجع «مازاغان» في المغرب، إحدى أفضل وجهات العطلات في المملكة ومنطقة شمال أفريقيا بشكل عام.



ويقع منتجع «مازاغان» بين المحيط الأطلسي والغابات المغربية الساحرة، حيث يقدم رحلات استكشافية في المنطقة ومغامرات وعروض صحية. ويمثل وجهة رائعة للعائلات من جميع أنحاء العالم ومن منطقة الخليج لقضاء عطلات لا تنسى.



وشهد مازاغان زيادة كبيرة في عدد الزوار في الربع الثالث من العام، وتأتي هذه الزيادة مع حلول موسم الاحتفالات، ولرغبة الكثيرين في قضاء عطلة خالية من المتاعب، كما يقوم بتوفير خدمات المطاعم ذات المستوى العالمي على طول الشاطئ، بالإضافة إلى المسبح الذي يضمن خصوصية كاملة واسترخاء. ويشتهر المنتجع عالميا بأسلوبه المميز في توفير الرفاهية والضيافة، ويوفر مازاغان خدمات مثالية ووسائل الترفيه وإلى جانب خدماته الراقية المميزة فإنها تمتاز كذلك بتكلفتها الميسورة.



بدوره، قال «جاك كلوديل»، المدير العام لمنتجع «مازاغان»: «يبحث الضيوف في الوقت الراهن عن تجربة تقوم على استكشاف المجتمعات المحلية والثقافات، وحيث إن «مازاغان» يجمع كل هذا بالإضافة إلى انه وجهة آمنة للعائلات، يعتبر فرصة لاستكشاف مناطق مثل الجديدة وكازابلانكا ومراكش، إضافة إلى الأنشطة المتنوعة التي يقدمها من ركوب الخيل وركوب الدراجات على طول الشاطئ وغيرها من الأنشطة. ومع انطلاق موسم الاحتفالات، يشهد الفندق ارتفاعا ملحوظا في عدد النزلاء، وإننا على ثقة بأن هذا الزخم سيستمر طول العام الجديد».



وتمثل السياحة الدولية ما يقارب 7% من الناتج المحلي الاجمالي للمغرب. وحسب الأرقام الرسمية، ارتفعت ايرادات السياحة في المغرب للربع الأول من عام 2022 بنسبة 80% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتتوقع دراسة أجرتها تيكنونافيو TechNavio نمو قطاع الضيافة في المغرب بنسبة 6.4% سنويا، محققة ايرادات بحوالي 1.8 مليار يورو بحلول عام 2026.



وقال أحد الضيوف الذين أقاموا في منتجع «مازاغان»: «لطالما كنا نبحث عن قضاء وقت ممتع في وجهة نتمكن فيها من تجربة مجموعة من الأنشطة. وكان مازاغان تجربة رائعة، لقد قضينا أسبوعا سعيدا في المنتجع وكانت الأجواء والطعام والأنشطة مميزة والمناخ رائعا، لقد قضينا وقتا ممتعا من الراحة والاستجمام في هذا المكان المدهش».



وإذا كانت المغرب واحدة من مناطق الجذب السياحي العالمي اليوم، فقد حرص «مازاغان» على فهم رغبات ومتطلبات المسافرين من دول مجلس التعاون الخلجي في المنتجع. ولقد كان «مازاغان» دوما في الطليعة في تقديم خدمات راقية تلبي أذواق جميع السياح وعلى أكمل وجه.



وللاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة، أعد منتجع مازاغان برنامجا ترفيهيا رائعا وتجهيزات لتناول الطعام في بعض من أفضل مطاعمه.



ويستعد مطعم Bushra by Buddha-Bar ليأخذ زواره في رحلة رائعة مع أجوائه الساحرة ولمسات الديكور الفاخر، حيث يقدم قائمة طعام مبتكرة ومستوحاة من الشرق الأوسط إلى جانب حفل موسيقي مع المطرب الشهير وسام أمير وفرقته. أما مطعم «ماركت بلايس» فسيقدم لضيوفه 20 محطة طهي حية مع فرقة موسيقية. كما سيتاح للأطفال فرصة الاستمتاع ببرامج رائعة وتكوين صداقات جديدة. وإلى جانب ذلك، سيكون هناك بوفية ضخم وحفل استعراضي في نادي الأطفال.



كما يقدم مطعم Olives على شرفته الخارجية وجبة برانش رأس السنة الجديدة مع 20 محطة طهي حية، مع إطلالته الساحرة على حوض السباحة والحديقة. ومع عروضه المتعددة، سيقدم مازاغان هذا الموسم خدمات ضيافة مميزة لمن يبحثون عن قضاء عطلة لا تنسى.



وتمتد هذه الوجهة الفريدة على مساحة 250 فدانا على امتداد شاطئ الجديدة، وكانت وجهة مفضلة دائما للسياح من دول مجلس التعاون الخليجي. وقد اكتسب منتجع مازاغان شهرة واسعة بأنه أحد أفضل المنتجعات العائلية الفاخرة في المغرب، وقد نجح بشكل كبير في تقديم وسائل الترفيه للسياح العالميين، وخاصة الزوار من منطقة الخليج، من خلال وسائل الترفيه المبتكرة والمأكولات العالمية والإطلالات الرائعة على المحيط.