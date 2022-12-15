القبندي: اختيارنا «الأحمدي» لكونها المدينة العربية المسؤولة اجتماعياً وصاحبة مشروع «محافظتي أجمل»



جدد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد تأكيده على أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات والجهات الرسمية والخاصة والأفراد، لتحقيق التنمية المستدامة عبر ممارسة كل جهة لمسؤوليتها المجتمعية، لافتا الى ان المحافظة ومن خلال مشروعها التنموي «محافظتي أجمل» تمارس مسؤوليتها على النحو الذي يليق بأهاليها وقاطنيها وكويتنا الحبيبة.



جاء ذلك خلال استقبال الخالد امس الاربعاء نحو 20 طالبا وطالبة من كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت حيث رحب بهم، متوجها بالشكر على اختيارهم الأحمدي كأول محافظة ضمن برنامج تدريبهم الميداني، مؤكدا اعتزازه بهم وبكليتهم وجامعة الكويت الصرح العلمي الوطني العريق.



وأضاف الخالد: بفضل الله ثم جهود أبناء المحافظة حصدنا ثمارا يانعة توجناها عام 2019 بتسميه الأحمدي بالمدينة المسؤولة مجتمعيا من قبل الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية.



وعقب الاستقبال شاهد الطلاب فيلما وثائقيا عن تاريخ محافظة الأحمدي، وعن المشروع التنموي بعيد المدى «محافظتي أجمل» الذي أطلقه الخالد عام 2015، إضافة الى فيلم آخر حول فوز مدينة الاحمدي بجائزة المدينة المسؤولة اجتماعيا عام 2019 ثم انتقل الطلاب الى جولة ميدانية في معرض أحمد الجابر للنفط والغاز التابع لشركة نفط الكويت للتعرف عن قرب على آليات استخراج النفط قديما وحديثا.



بدورها، أكدت أستاذ التخطيط الاجتماعي بكلية العلوم الاجتماعية د.سهام القبندي ان الزيارة تعتبر منهجا تشاركيا بين المحافظة والجامعة كأحد المتطلبات التعليمية لمادة تنمية المجتمع المحلي التي تدرس للطلاب في تخصص الخدمة الاجتماعية، مشيرة الى ان هذه المادة هي التغير الايجابي والمخطط والمقصود الذي يمثل رؤية واستراتيجية الدولة لتحقيق التنمية والاستقرار، مشيرة الى ان الطلاب قد يستغرقون ثلاثة أشهر «كورس كامل»، لفهم واستيعاب ما تم عرضه خلال دقائق عن محافظة الاحمدي عبر الفيديو الوثائقي.



وأضافت القبندي ان المحافظات لها دور فعال في تحقيق اهداف التنمية والخطط التنموية للدولة، موضحة انه تم اختيار المحافظة لما لها من دور فعال في تبني رؤية تنموية مستدامة عبر مشروع «محافظتي أجمل» انطلاقا من الاهتمام الدولي والمحلي بأمور المناخ وتحسين جودة الحياة، مثمنة الانجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية والتي نقلت المحافظة نقلة رائعة ليس محليا فقط بل على المستوى العربي أيضا.