القاهرة - هناء السيد



استعرض القائم بأعمال المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية د.مانع السديراوي الدور العلمي والبحثي الذي يقدمه معهد الكويت للأبحاث العلمية وطرحه لمبادرة وضع الأبحاث والتقارير العلمية في متناول الجميع والحصول على المعلومات للباحثين وغيرهم وإتاحة الاطلاع عليها وهذا المشروع تم بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، حيث تم حفظ الوثائق لما لمكتبة الاسكندرية من خبرة في هذا المجال، وتم حفظ 10 آلاف تقرير متاح الاطلاع عليها، جاء ذلك خلال تصريح خاص لـ«الأنباء» في ختام اجتماع الدورة الـ 44 لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.



وأشار د.السديراوي إلى حرص الكويت على المشاركة في اجتماعات الاتحاد في إطار سعيها لتحقيق التعاون في المجالات البحثية والعلمية، موضحا أن «السبيل الأساسي للنجاح اليوم هو العلم المفتوح وتبادل المعلومات والأفكار والتعاون بين المؤسسات العلمية المختلفة».



وأكد أن الكويت سباقة في مجال البحث العلمي، مبينا أنها كانت من أولى الدول في المنطقة التي أسست معهد الكويت للأبحاث العلمية منذ ما يقارب 52 سنة، إضافة إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي تدعم البحث العلمي في مجالات مختلفة وجامعة الكويت والجامعات الخاصة.



ولفت د.السديراوي الى وجود تعاون مشترك بين هذه الجهات لخدمة البحث العلمي ليكون له مردود اقتصادي للكويت في المستقبل.



وأعرب عن أمله في زيادة الدعم المالي للبحث العلمي بالدول العربية خلال الفترة المقبلة باعتبار أن ذلك هو «السبيل الأساسي لتطوير الدول والمجتمعات ونقلها من دول نامية الى دول متقدمة».



وبين أن الفرق الأساسي بين الدول المتقدمة والنامية هو أن اقتصادات الدول المتقدمة تعتمد على العلم والمعرفة، فيما تعتمد اقتصادات الدول النامية على أمور أخرى مثل السياحة والزراعة والموارد الطبيعية وغيرها.



مشددا على اهمية تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الدول العربية في مختلف المجالات.