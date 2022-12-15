آلاء خليفة



ضمن سعيها المستمر والدؤوب لتخليد شهداء الكويت واستمرار التواصل مع ذويهم، أعلنت جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية عن إصدارها السنوي لرزنامة الشهداء للعام 2023.



وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية فايز العنزي: «يسعدنا أن نعلن إصدار النسخة الجديدة من الرزنامة السنوية للشهداء 2023 لهذا العام والتي تحرص الجمعية على إصدارها في بداية كل عام حرصا منها على تخليد شهداء الكويت الأبرار الذين قدموا أرواحهم هدية لهذا الوطن العزيز».



وأشار العنزي إلى أن الرزنامة السنوية الجديدة تحتوي على صور وبيانات 48 شهيدا من الأسرى الذين تم التعرف على رفاتهم والإعلان لاحقا عن استشهادهم بعد جلبهم من بعض المقابر الجماعية في العراق، مع ذكر نبذة من سيرهم الذاتية العطرة، مضيفا أن القاعدة التي اعتمدها مجلس الإدارة في اختيار الشهداء المشمولين في الرزنامة هي أسبقية إعلان الاستشهاد بواقع 4 شهداء في كل شهر في هذا العام. وأكد العنزي أن إصدار الرزنامة السنوية للشهداء يأتي في سياق جهود جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الدؤوبة والمستمرة لتوثيق سير شهدائنا الأبطال وتخليد ذكراهم العطرة في المجتمع الكويتي بكل فئاته العمرية لتكون نبراسا يضيء للأجيال المتعاقبة أدوارهم الوطنية والتي يتوجها بلا شك تقديم الأرواح تضحية وفداء لهذه الأرض الطيبة وشعبها الكريم وهو ما جسده هؤلاء الأبطال من الشهداء الأبرار.



وأفاد رئيس الجمعية بأن «الجمعية تحرص على أن يقتني الجميع هذه الرزنامة التاريخية وخصوصا أهالي الشهداء، لذلك نقوم بالتواصل المباشر مع بعض أهالي الشهداء ممن تتوافر لدينا أرقام التواصل معهم وسيتم إيصال الرزنامة إلى عناوينهم مباشرة.