

تزامناً مع إستراتيجيته التي تستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، أعلن بنك الخليج استمراره في تلقي طلبات الشركات عبر بوابة إلكترونية للبنك مخصصة حصريا لهذا القطاع، تمكنهم من الحصول على تسهيلات ائتمانية نقدية وغير نقدية، من دون اشتراط أن يكون للشركة حساب لدى البنك.



وتم تسهيل عملية التقديم حيث يكتفي العميل الراغب في الحصول على التمويل الدخول على الموقع الإلكتروني للبنك، والضغط على صفحة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعبئة الطلب بصفحة حلول التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والضغط على ارسال، وعليه، سيتلقى رسالة على بريده الإلكتروني يقوم بعدها بتقديم البيانات المالية المدققة لآخر ثلاث سنوات، بالإضافة الى تقرير إداري حديث. وبعد إجراء الدراسة المبدئية للشركة وفي حال ثبوت الجدوى الاقتصادية للشركة، يتم التواصل مع العميل من قبل البنك.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك الخليج، أحمد الدويسان: إدراكا لأهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتماشيا مع توجه البنك المركزي الداعم للتنمية المستدامة وبهدف تعزيز تجربة العميل، أطلقنا هذه البوابة للتفاعل والتواصل مع هذه الشريحة، حيث تسهل هذه المنصة الإجراءات والمعاملات المصرفية، وتوفر الحلول التي تتسم بالبساطة والكفاءة والشفافية، كما حرصنا على توفير آلية وصول سريعة وبسيطة للشركات الصغيرة والمتوسطة لإنجاز إجراءات الحصول على التسهيلات الائتمانية.



وأشار الدويسان إلى أن استراتيجية بنك الخليج لعام 2025 وضعت الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد المرتكزات الرئيسية لها، من خلال مساعدتها على التطور، عبر تنويع محفظة المنتجات، والخدمات المصرفية.



ولفت إلى أنه إلى جانب تقديم التمويل الائتماني للشركات، يوفر «الخليج» كذلك لعملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة خدمات المعاملات المصرفية الإلكترونية للشركات وتحويلات الرواتب الإلكترونية وإصدار بطاقات السحب الآلي والتسجيل في خدمات نقاط البيع وبوابات الدفع والخدمات اللوجيستية والاستشارية وغيرها من الخدمات للشركات، التي يمكن الاستفســار عنها والتسجيـــل فيها عبـــر الموقع الإلكتروني.