«فراموش» مع «قروب البلام» و «قرة عينك» يجمعني بحياة الفهد.. و «ستديو 21» لن يعرض هذا الموسم



عبدالحميد الخطيب



«فراموش.. هو العمل الجديد لقروب البلام» بهذه العبارة كشف النجم عبدالعزيز النصار عن أعماله لرمضان المقبل، وقال في تصريح لـ «الأنباء»: أشارك في مسلسل «فراموش» وهو كوميدي خفيف من بطولة فناني «قروب البلام»، وستدور أحداثه في إطار فكاهي حول عدد من القضايا المهمة التي يتم طرحها بأسلوب شائق وجاذب، لافتا الى أن حلقات العمل ستكون متصلة وليست منفصلة.



وتابع النصار: بجانب «فراموش» أشارك في مسلسل النجمة القدير حياة الفهد «قرة عينك» والذي يقدم خطوطا درامية متنوعة بين التراجيديا والكوميديا، في مزيج مميز أتمنى أن ينال إعجاب المشاهدين، ودوري فيه مختلف وأعتبره إضافة كبيرة لي.



وبسؤاله عن مسلسله الرمضاني الناجح «ستديو 21» الذي عرض على شاشة «MBC1» موسمين متتاليين، وهل سنرى جزءا جديدا منه رمضان المقبل؟ أجاب: لا لن يعرض، فلم يحدثني احد بخصوصه، أعتقد أن هناك عملا آخر سيتم عرضه مكانه على القناة.



وفي سياق آخر، تحدث النصار عن النجاح الكبير الذي حصدته مسرحية «الحرب العالمية السادسة» في أول عروضها بالمملكة العربية السعودية ضمن أنشطة «موسم الرياض» على خشبة مسرح بكر الشدي في منطقة «بوليفارد رياض سيتي»، وقال: دائما نسعد في «قروب البلام» بتقديم أعمالنا في السعودية ولقاء أهل المملكة الذين يغمروننا بالحب والود وهذا ليس بغريب عليهم وعلى جميع أهلنا في الخليج، والحمد لله، المسرحية شهدت إقبالا كبيرا جدا ما اضطرنا الى تمديد العروض لأيام أخرى.



وتابع: عروضنا القادمة ستكون في قطر بالتزامن مع أعياد رأس السنة، وشباك الحجز مفتوح حاليا، ومن بعدها سنتجه إلى دبي للقاء جمهورنا هناك، ونتمنى ان نكون دائما عند حسن الظن بنا، مثنيا على جهود زملائه في «قروب البلام» والذين يتبارون لتقديم وجبة كوميدية خفيفة فيها المتعة والاستفادة معا.



جدير بالذكر ان مسلسل «فراموش»، من إخراج عيسى ذياب، ويشارك فيه النجم عبدالعزيز النصار بجانب نجوم «قروب البلام» حسن البلام وأحمد العونان وزهرة عرفات وحصة النبهان وخالد السجاري وفهد البناي ومحمد الرمضان وعلي الحسيني وعبدالله الخضر وأحمد المظفر وزمن عبدالله، أما مسلسل «قرة عينك»، فمن تأليف محمد شمس وعلي شمس، إخراج سعود بوعبيد، بطولة النجمة القديرة حياة الفهد، ومعهما نخبة من الفنانين منهم: صلاح الملا، سعاد علي، شيماء علي، ريم عبدالله، صمود المؤمن، أسيل عمران، محمد الدوسري، حصة النبهان، وغيرهم.