بحث صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع نظيره البريطاني بين والاس، العلاقات الإستراتيجية والتاريخية بين البلدين الصديقين، وناقشا أوجه التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، كما ناقشا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي.



جاء ذلك خلال استقبال الوزير والاس للأمير خالد بن سلمان في مقر وزارة الدفاع البريطانية بلندن، حيث أجريت لسموه مراسم استقبال رسمية.



وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» في بيان إن وزيري الدفاع السعودي والبريطاني وقعا خطة التعاون الدفاعي، التي تهدف إلى تطوير قدرات وزارة الدفاع السعودية، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز الشراكة بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي. وقالت وزارة الدفاع البريطانية في حسابها الرسمي على «تويتر» إن اتفاق التعاون مع السعودية ركيزة مهمة لدعم الأمن المشترك والإقليمي.



وقام الأمير خالد بن سلمان بزيارة رسمية إلى المملكة المتحدة التقى خلالها عددا من المسؤولين لبحث العلاقات بين البلدين الصديقين، وتعزيز التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.



وقد زار وزير الدفاع السعودي مقر شركة «بي ايه إي سيستمز» بمدينة وارتون، حيث استمع سموه إلى إيجاز عن القدرات المتفوقة لطائرة «التايفون» وأنظمتها القتالية، كما استمع الى شرح حول خطط وإستراتيجيات الشركة المستقبلية، وتضمن ذلك برنامج القدرات الجوية القتالية، وتطوير الأنظمة الجوية، وسبل تعزيز الشراكة القائمة بينها وبين القوات المسلحة السعودية، والتي تمتد لأكثر من 50 عاما، حققت خلالها العديد من الإنجازات والنجاحات في مجالات نقل التقنية والخبرات الى المملكة، والتعاون مع القطاع الصناعي السعودي، حيث توجت هذه الجهود بتجميع أول طائرة تدريب نفاثة، إضافة الى تصنيع بعض أجزائها في المملكة، مما سيسهم في تحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 في توطين الصناعات العسكرية. بعد ذلك قام الأمير خالد بن سلمان بزيارة لموقع تطوير وتصميم أنظمة الطيران التابعة لشركة «بي ايه إي سيستمز»، واطلع على عدد من النماذج الخاصة بطائرات التايفون، والأنظمة الحديثة التي تستخدم في الطيران.