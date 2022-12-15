تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية الهند لدى الكويت د.أدارش سويكا في ديوان عام وزارة الخارجية.



وتمنى وزير الخارجية للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.



إلى ذلك، استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله في ديوان عام وزارة الخارجية سفيرة هنغاريا الصديقة استر نوردا، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملها سفيرة لبلادها لدى الكويت.



وأشاد وزير الخارجية خلال اللقاء بجهودها وإسهاماتها التي قدمتها في إطار تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط الكويت وهنغاريا وشكرها على ما قدمته لتطوير تلك العلاقات، متمنيا لها النجاح في مهامها القادمة. كما استقبل الشيخ سالم العبدالله سفير جمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة حسن تاجو لجاس وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت.



وأشاد وزير الخارجية خلال اللقاء بجهود السفير وإسهاماته التي قدمها في إطار تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط الكويت وجمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية، وشكره على ما قدمه لتطوير تلك العلاقات، متمنيا له النجاح في مهامه القادمة.