تعتزم بعثة دولية لتثبيت قمر صناعي في المدار تقودها إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، الانطلاق من جنوب كاليفورنيا اليوم الخميس في مهمة علمية كبرى لإجراء مسح شامل للمحيطات والبحيرات والأنهار على مستوى العالم لأول مرة.



وصمم القمر الصناعي الراداري الذي يرصد تضاريس المياه السطحية والمحيطات، ليقدم للعلماء رؤية لا سابق لها للمياه التي تغطي 70% من مساحة كوكب الأرض، ويقدم رؤية جديدة عن آليات تغير المناخ وتبعاته.



ومن المقرر أن ينطلق الصاروخ فالكون 9، الذي تملكه وتشغله شركة الملياردير الأميركي إيلون ماسك (سبيس إكس)، قبل فجر اليوم من قاعدة قوة الفضاء الأميركية فاندنبرج على بعد حوالي 170 كيلومترا شمال غرب لوس انجيليس لتحمل القمر الصناعي إلى المدار.



وإذا سارت جميع الترتيبات وفقا للمخطط لها، سيقدم القمر الصناعي بيانات بحثية خلال بضعة أشهر.



ويستخدم القمر الصناعي، الذي جرى تطويره على مدار ما يقرب من 20 عاما، تكنولوجيا يقول العلماء إنها قادرة على جمع قياسات لطول وسطح المحيطات والبحيرات ومخزونات المياه والأنهار بتفاصيل عالية الدقة تغطي 90% من العالم.



وقال العالم بن هاملينجتون الذي يرأس أيضا فريقا معنيا بدراسة تغير مستوى البحار في ناسا «إنها أول بعثة تراقب تقريبا كل المياه على سطح الكوكب».