مبارك الخالدي ـ هادي العنزي



قال المنسق الاعلامي بالفريق الاول لكرة القدم بنادي القادسية عبدالله الانصاري عقب خسارة الاصفر من الساحل 1-4 أول من امس ضمن الجولة العاشرة من دوري زين الممتاز ان المباراة انتهت بشكل غير متوقع، ولم يكن لاعبونا في يومهم فضلا عن غياب ثمانية عناصر اساسية وهذا هو الواقع وليست اعذارا فقد جانبنا التوفيق والحظ.



وأشار الى ان من حق الجمهور القدساوي ان يغضب لهذه النتيجة، ولكن مازلنا في بداية القسم الثاني وليس هناك فارق كبير في النقاط بين المراكز الاولى، ولن يستسلم القادسية وسنقاتل لتحصيل اكبر قدر من النقاط في القادم من المباريات.



من جانبه، ذكر مدرب القادسية بوريس بونياك أن فريقه تحضر جيدا قبل المباراة، حيث تم تحليل أبرز النقاط التي يمتاز بها الساحل، وما يجب فعله أثناء مواجهته، وذلك باستخدام كل الأدوات المتاحة، سواء عبر الاجتماع، أو اشرطة الفيديو المساعدة، وقال:«بدأنا المباراة بتركيز عال في أول 15 دقيقة، وسجلنا هدفا، وكنا بحاجة إلى مواصلة البداية الجيدة، وبطريقتنا وأسلوبنا المعهود، ولكن ولسوء الحظ أحيانا تقدم أفضل ما لديك، وفي أحيان أخرى لا تستطيع تقديم الجودة التي تتوقعها من الفريق كمجموعة متكاملة، وإجمالا بعد هدف التقدم، لم نواصل افضليتنا، ولم يقدم الفريق الكرة الجيدة المتوقعة منه».