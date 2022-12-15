

أقام النادي والاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ حفل ختام الموسم الرياضي 2022-2023 في مقر اللجنة الأولمبية والذي شهد تكريم أبطال وبطلات النادي والاتحاد بحضور عضوي لجنة الشباب والرياضة في مجلس الأمة النائبين مهند الساير وعبدالله المضف ورئيس مجلس إدارة النادي والاتحاد م.طلال السرحان، ونائب المدير العام لشؤون الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة حامد الهزيم، وممثل الاتحاد الدولي للغوص ورئيس الاتحاد اللبناني للعبة أنيت الخوري، وأعضاء مجلس الإدارة ومنتسبي النادي وعدد من أعضاء الاتحادات واللجنة الأولمبية والشخصيات الرياضية. وأعرب السرحان عن سعادته بهذا الحضور الذي شهد تكريم كوكبة من لاعبي ولاعبات النادي والاتحاد حققوا انجازات كبيرة واستثنائية خلال الفترة الماضية، ولافتا إلى النادي والاتحاد سيستضيف بطولة العالم للغوص الحر في العام المقبل والتي سيشارك فيها ما يقارب من 40 دولة من مختلف بلدان العالم،



كما قام النادي خلال الحفل بتكريم ومنح العضوية الفخرية والشرفية إلى عادل الصرعاوي وفيصل الرسمان وغزاي الحربي. إلى ذلك، وافق مجلس إدارة النادي والاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ خلال اجتماعه على تزكية عضو مجلس الإدارة جمال الحربي لمنصب نائب الرئيس، كما اعتمد المجلس عددا من القرارات أبرزها الموافقة على مشاركات المنتخبات الخارجية والداخلية للموسم الرياضي 2023-2024، وكذلك الموافقة على إقامة 3 دورات للحكام.



من جهة أخرى، وقع النادي والاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ اتفاقية بروتوكول تعاون مع اللجنة البارالمبية الكويتية وكذلك مع فريق الغوص سينار، وشركة سدرة الاستدامة للمسؤولية المدنية والاجتماعية، وذلك من أجل التنسيق والترتيب في البطولات المقبلة وإقامة عدد من ورش العمل والمحاضرات.