

نجح فريق أكاديمية «بيلوزيرو» للتزلج على الجليد في الحصول على المركز الثاني في منافسات بطولة آسيا للاستعراض على الجليد «Skate Bangkok 2022» والتي أقيمت برعاية معهد الجليد الآسيوي «ISIAsia». وبدأت فعاليات هذه البطولة في التاسع من ديسمبر الجاري حتى الثاني عشر منه، بمشاركة 430 متزلجا من 18 فريقا من مختلف أنحاء آسيا والشرق الأوسط.



وقد قدم فريق أكاديمية بيلوزيرو أداء لافتا وعروضا استثنائية أبهرت الحكام والجمهور. وتكلل عمل الفريق الشاق بفوزهم في البطولة محققين 31 ميدالية ذهبية و23 ميدالية فضية و23 ميدالية برونزية. ويضم الفريق 17 متزلجا تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و20 سنة.



وأوضح المدير العام سعد المطوع أن المشاركة في هذا النوع من البطولات تأتي ضمن أجندة الأكاديمية في المشاركة في المحافل الرياضية الاقليمية والدولية، مشيرا إلى أنها فرصة لاكتساب اللاعبين الخبرة والمهارات اللازمة التي تؤهلهم للمنافسة في البطولات المقبلة.