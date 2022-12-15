مبارك الخالدي



حقق التضامن فوزا ثمينا على ضيفه السالمية بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء امس في ختام الجولة العاشرة لدوري زين الممتاز. وبهذا الفوز ارتفع رصيد التضامن الى 12 نقطة وتجمد رصيد السماوي عند 13 نقطة، سجل الهدف الوحيد يوسف العنيزان 23. ويدين التضامن بالفوز لتألق حارس مرماه سعود الجناعي بتصديه للعديد من الفرص المحققة.



وجاء الشوط الأول متكافئا، وقد استحوذ السالمية على الكرة بتحركات فواز العتيبي ومبارك الفنيني واسو رستم، ونجح في الوصول الى مرمى الحارس سعود الجناعي لكنه فشل في التسجيل نظرا للتسرع ولرعونة مهاجميه، وارسل حمد القلاف عرضية متقنة على رأس رستم إلا ان الكرة ذهبت بجوار القائم الايمن 10، ورد التضامن بجملة فنية انتهت عند النيجيري توني ايدجو الذي ارسل الكرة بالمقاس على رأس يوسف العنيزان الذي اسكنها ببراعه شباك الحارس أحمد عادي.



وسدد فواز العتيبي كرة من داخل المنطقة تألق المدافع عبدالله مسامح في إبعادها من على خط المرمى ليحرم السالمية من إدراك التعادل 33، وقدم الفنيني فاصلا مهاريا من الجهة اليمنى ليهدي الكرة لكارلوس اندريه بمواجهة المرمى، لكنه سدد برعونة خارج المرمى 44.



وفي الشوط الثاني واصل السالمية ضغطه على مضيفه فيما تراجع التضامن لمناطقه معتمدا على الكرات العكسية، وتلاعب الفنيني بالدفاعات وسدد كرة جميلة ارتدت من القائم الايمن 51، وتألق الحارس الجناعي في ابعاد كرة اليكس ليما الثابتة 57 وتسديدة البديل عبدالهادي خميس 76 لتنتهي المباراة بفوز ثمين للتضامن.