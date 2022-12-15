ألقت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في لبنان القبض على منفذي عملية سطو وسرقة مبلغ مليوني دولار أميركي تابع لشركة خاصة بتحويل الأموال، أثناء نقلها بواسطة سيارة مخصصة لنقل الأموال.



وأفاد بيان صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأنه بتاريخ الثالث من أغسطس الماضي، وأثناء قيام أحد موظفي شركة تعنى بنقل الأموال، المدعو «ح.م. من مواليد عام 1964، لبناني»، برفقة زميل له، بنقل مبلغ مليوني دولار أميركي لصالح إحدى شركات تحويل الأموال، وذلك من أحد المصارف في محلة فردان إلى محلة بدارو، على متن آلية معدة لنقل الأموال، وعند وصولهم إلى محلة بشارة الخوري، طلب (ح.م) من زميله الترجل من السيارة ليقبض له راتبه من الصراف الآلي في المحلة، وبعد أن ترجل الأخير فر (ح.م) على متن السيارة إلى جهة مجهولة.



وأضاف البيان: على الفور باشرت القطاعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات العملية، وتمكنت دورياتها من ضبط السيارة في محلة أرض جلول، وبداخلها الهاتف الخلوي العائد للسارق الذي توارى عن الأنظار، وبعد رصد ومراقبة دقيقة دامت عدة أشهر، توصلت القوة الخاصة في الشعبة إلى تحديد مكان اختبائه في بلدة حبوش الجنوبية، ونفذت في السابع من الشهر الجاري مداهمة للمكان نتج عنها توقيفه، ولدى تفتيش منزله تم ضبط مبلغ مالي وقدره 800.000 دولار أميركي، وخلال التحقيق معه اعترف بما نسب إليه لجهة تنفيذه عملية سرقة مبلغ مليوني دولار أميركي أثناء تكليفه بنقله من قبل الشركة التي يعمل لديها، وفر بالسيارة والمبلغ المالي باتجاه أرض جلول، حيث قام بترك السيارة وهاتفه الخلوي وأخذ الأموال الموضبة في داخل 4 أكياس نايلون، وتوجه على متن سيارة أجرة إلى محلة حارة حريك في الضاحية الجنوبية، ثم اتصل بصهره (س.ع. من مواليد عام 1990، لبناني)، وهو المخطط للعملية، الذي حضر على متن سيارته وانتقلا إلى بلدة عرب صاليم، حيث تواريا عن الأنظار في غرفة استأجرها الصهر المذكور لهذه الغاية.



وتابع بيان قوى الأمن أنه أعطاه لاحقا مبلغ 200.000 دولار لشراء فيلا في بلدة دير الزهراني، إضافة إلى مبلغ 151.000 دولار، كما وأعطى ابنه (ح.م. من مواليد عام 2002، لبناني) مبلغ 300.000 دولار لشراء عقارات في منطقتي حبوش وعرب صاليم وطلب منه تسجيلها باسم شقيق زوجته المدعو (خ.ح. من مواليد عام 1972، لبناني) ومبلغ 200.000 دولار لإيداعها في أحد المصارف، كما اعترف أنه أنفق أموالا على شراء سيارات وأثاث منازل لعائلته وأولاده وصهره.



وأكدت قوى الأمن، أن القوة الخاصة في الشعبة تمكنت من توقيف باقي المتورطين بالقضية في مناطق حبوش ودير الزهراني وبيروت، وبتفتيشهم وتفتيش منازلهم، تم ضبط مبلغ 186.325 دولارا، وأسلحة حربية، واعترف كل منهم بما نسب إليه، وتبين أن إجمالي المبالغ المضبوطة هي 986.325 دولارا، وتم حجز الفيلا وختمها بالشمع الأحمر، ووضعت إشارات على العقارات التي تم شراؤها من المبلغ المسروق، إضافة إلى تجميد الأموال المودعة في إحدى المؤسسات المالية، وحجز جميع السيارات العائدة للموقوفين.