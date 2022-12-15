

رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، أسعار مبيع البنزين بنوعيه «المدعوم» و«الحر» (المباشر)، والمازوت «المدعوم» والمخصص للفعاليات الاقتصادية اعتبارا من امس الاول.



وبحسب نص القرار الصادر عن وزير التجارة الداخلية، عمرو سالم، الذي نشرته صفحة الوزارة في «فيسبوك» مساء امس الاول، حدد سعر مبيع الليتر الواحد من البنزين «المدعوم» بثلاثة آلاف ليرة سورية، بدلا من ألفين وخمسمائة ليرة.



كما حددت سعر ليتر البنزين «الحر» بأربعة آلاف وتسعمائة ليرة سورية، بدلا من أربعة آلاف ليرة.



ورفعت الوزارة سعر ليتر المازوت «المدعوم» الموزع من قبل شركة «محروقات» للقطاعين العام والخاص، بقيمة مائتي ليرة سورية، من 500 ليرة ليصبح 700 ليرة.



كما أصبح سعر ليتر المازوت «من منشأ محلي» المخصص للفعاليات الاقتصادية وفق القرار، ثلاثة آلاف ليرة بدلا من ألفين وخمسمائة ليرة.



ولم يطرأ تعديل على قرار الوزارة الأحدث الصادر في 5 من ديسمبر الجاري، برفع سعر مادة المازوت بنوعيها الصناعي والتجاري، والبنزين للفعاليات الاقتصادية، المباعة عن طريق شركة «B.S» بحكم أنها تستورد هذه المواد.



وألزمت الوزارة شركة «B.S» ببيع المحروقات للفعاليات الاقتصادية من مادتي المازوت والبنزين، بسعر 5400 ليرة سورية لليتر الواحد من مادة المازوت، و4900 ليرة لليتر الواحد من مادة البنزين.



منذ نحو شهرين، تشهد مناطق سيطرة النظام السوري أزمة في المحروقات، بررتها الحكومة بانخفاض التوريدات، بينما اعتبرها البعض تمهيدا لرفع الأسعار، في سيناريو كررته الحكومة سابقا.