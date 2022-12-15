انتشرت في بيروت تسجيلات صوتية عبر تطبيق «واتساب»، عن هروب كبار الصرافين في بيروت.



وفي التفاصيل أن هناك مجموعة من الصرافين هربت بعد مراهنتها على نزول سعر صرف الدولار، وقد احتفظ هؤلاء بالتأمينات وأموال الناس التي وضعتها بعهدتها، إلا أن العنوان المتداول للتسجيلات مبالغ فيه، لأن ما حصل حقيقة هو ليس هروب كبار الصرافين بشكل عام، لكن الأمر متعلق فقط بالصرافين العاملين في سوق المراهنات على سعر صرف الدولار، إذ كان يراهن هؤلاء على انخفاض سعر الصرف خلال مدة معينة، لكنه ارتفع بدلا من أن ينخفض، وقد سجل سعر الصرف رقما قياسيا بعد تخطيه عتبة الـ 43 ألف ليرة.



وفي المتداول، تشير مصادر مصرفية إلى أن هناك ما يعرف «سوق الكشف» (سوق القمار) وهو أكبر «غروب» في لبنان، أي مجموعة تضم كل المافيات للمراهنات لأيام معدودة، والذي حصل أن الرهانات تمت على أساس أن يهبط سعر صرف الدولار إلى ما يتراوح بين 35 و37 ألف ليرة.



ولفتت المصادر إلى تسريبات مفادها بأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان على علم بما يحصل فدفع بسعر الدولار صعودا، بحسب مصادر مصرفية.