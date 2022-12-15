1000 دينار لترخيص خيمة ربيعية مؤقتة.. و300 للملعب



علي إبراهيم



عدلت وزارة المالية بعض الأحكام المتعلقة برسوم الخدمات للشاليهات وقطع الأراضي الواردة بالقرار الوزاري رقم 40 لسنة 2016 بإصدار لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات.



وقضى القرار الصادر في هذا الشأن في مادته الأولى باستبدال البند ثانيا الخاص (رسوم الخدمات للشاليه/ قطعة أرض) الوارد في الفقرة ثالثا (الشاليهات) من لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 40 لسنة 2016 بالنص الوارد في المادة الثانية من القرار الجديد.



وتضمنت المادة الثانية من القرار أنه يستحق بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية بشأن معاملات الشاليهات وقطع الأراضي على النحو التالي:



1 ـ ترخيص إزالة وإضافة منشآت شاليه/ قطعة أرض المبلغ المستحق عنها 10 دنانير.



2 ـ تنازل عن حق استغلال شاليه/ قطعة أرض ـ خط أول 10 آلاف دينار للمتر الطولي للواجهة البحرية.



3 ـ تنازل عن حق استغلال شاليه/ قطعة أرض ـ خط ثان 5 آلاف دينار للمتر الطولي للواجهة الأمامية.



4 ـ خروج/ دخول شركاء - خط أول 10 آلاف دينار للمتر الطولي للواجهة البحرية.



5 ـ خروج/ دخول شركاء - خط ثان 5 آلاف دينار للمتر الطولي للواجهة الأمامية.



6 ـ تحديد حدود شاليه 300 دينار لكل طلب.



7 ـ ترخيص وتحديد حدود زراعة شاليه 300 دينار لكل طلب.



8 ـ ترخيص طريق إسفلتي ـ شاليه 300 دينار لكل طلب.



9 ـ ترخيص وتحديد حدود ملعب شاليه 300 دينار لكل طلب.



10 ـ تحديد حدود الأرض المضافة (أمامية/ خلفية) 300 دينار لكل طلب.



11 ـ فرز شاليهات - قطع أراضي 300 دينار للمتر الطولي للواجهة البحرية



12 ـ طلب دمج شاليهات - قطع أراضي 300 دينار لكل طلب.



13 ـ ترخيص وتحديد مواقع خيمة ربيعية مؤقتة ـ شاليه 1000 دينار لكل طلب.



14 ـ ترخيص ماء سبيل - شاليه يتطلب موافقة وزارة المالية.



15 ـ إزالة المخالفات عن طريق الإدارة ـ شاليه 1000 دينار لكل طلب.



16 ـ إضافة أرض أمامية/ خلفية 300 دينار لكل متر مربع.



17 ـ إضافة بدل فاقد ترخيص شاليه/ قطعة أرض 10 دنانير لكل طلب.



18 ـ طلب بدل فاقد عن إيصال سداد 10 دنانير لكل طلب.



19 ـ طلب شهادة لمن يهمه الأمر 10 دنانير لكل طلب.



وقضت المادة الثالثة بأنه على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار على أن يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.