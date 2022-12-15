«البترول» تمتلك 3 محافظ استثمارية تديرها «هيئة الاستثمار».. أكبرها بـ 3.38 مليارات دينار

257.3 مليون دينار إجمالي الخسائر المحققة وغير المحققة للمحافظ خلال السنة المالية الماضية





أحمد مغربي



كشفت بيانات مالية حصلت عليها «الأنباء» ان قيمة المحفظة الاستثمارية الخاصة بمؤسسة البترول الكويتية شهدت انخفاضات متتالية منذ عام 2018 عندما بلغت 6.2 مليارات دينـار لتخفض الى 4.33 مليارات دينار(ما يعادل 14.24 مليار دولار) بنهاية السنة المالية 2021/2022، أي بانخفاض بلغ 1.8 مليار دينار وبأكثر من 29% خلال السنوات الخمس الماضية، ويتم إدارة هذه المحفظة من قبل الهيئة العامة للاستثمار، ويتم استثمار هذه المحفظة من خلال استراتيجية محددة ومعتمدة من قبل مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.



ويمثل رصيد الاستثمار في المحافظ المالية الخارجية محصلة استثمارات المؤسسة، وهي عبارة عن استثمار متوسط الأجل لخليط من السندات والأسهم العالمية والاستثمارات البديلة، وتتكون استثمارات المؤسسة من ثلاث محافظ استثمارية تم تكوين أحدثها في سبتمبر 2017 (MOFF Realisation)، والمحفظة الاستثماريـــة (MOFF Balanced)، وتدار هذه المحافظ من قبل مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، هذا بالإضافة الى محفظة (MOFF3) وهي عبارة عن استثمارات مباشرة في أسهم المؤسسة الكورية (SK) وهو استثمار استراتيجي له العديد من المزايا والفوائد ومنها تأمين منفذ آمن وطويل الأمد لتصريف النفط الكويتي الخام في أسواق الشرق بدلا من أسواق الغرب.



وفي التفاصيل أظهرت البيانات ان حجم الاستثمار في محفظـــــــة (MOFF Realisation) قد شهد تراجعا كبيرا من مستــوى 3.5 مليارات دينار الى 595.9 مليون دينار، فيما تزايد حجم الاستثمار في محفظة (MOFF Balanced) من مستوى 2.2 مليار دينار الى 3.38 مليارات دينار، اما محفظة (MOFF3) فقد انخفضت من مستوى 429.4 مليون دينار الى 349 مليون دينار.



تجدر الإشــارة الى انه تم تعديل ارصدة المحافظ بناء على قرار مجلــس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بشأن مراجعة استراتيجيات الاستثمار المالي.



خسائر المحافظ



وبنــاء على الأربـــاح والخسائر التي حققتهــا محافظ الاستثمار التابعة لمؤسسة البترول، يتضح انخفاض الأرباح المحققة من الاستثمار في المحافظ المالية الخارجية، حيث بلغت في السنة المالية الماضية 2021/2022 خسائر محققة وغير محققة بقيمة 257.3 مليون دينار، مقابل أرباح بلعت 716 مليون دينار خلال السنة المالية السابقة المنتهية في 31 مارس 2021، ويرجع سبب الانخفاض الى قيام المؤسسة بإعادة هيكلة المحفظة في تلك السنة وما ترتب عليه تحقيق أرباح استثنائية.



كما حققت المحفظة اجمالي خسائر غير محققة بلغت 874.8 مليون دينار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022، بعد ان حققت أرباحا غير محققة في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021 وبانخفاض نسبته 306.5% لتصبح بذلك نسبة عائد المؤسسة من اجمالي الأرباح المحققة وغير المحققة 5.9%.



وجدير بالذكر ان المحفظة حققت خسائر غير محققة بلغت 422.2 مليون دينار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018.



ونتيجة لما سبق فقد حققت الاستثمـارات في المحافظ الخارجية صافي خسائـر في 31 مارس 2022 بواقع 257.3 مليون دينار، وتقوم المؤسسة بتحويل الأرباح المحتجزة في نهاية كل سنة مالية وذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة الى حساب المحفظة المالية لاستثمارها بما يحقق ويعظم الأرباح وفي المقابل يتم السحب منها عند الحاجة الى تمويل مشاريعها وسداد دفعاتها، وبلع اجمالي ما امكن حصره من السحوبات المالية خلال السنوات الخمس الماضية 11.28 مليار دولار مع عدم قيامها بتحويل أي مبالغ مالية خلال نفس الفترة.



ووفقا للبيانات فإن «مؤسسة البترول» قامت بسحب 2.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2017/2018، وسحب 2.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2018/2019، وتم سحب ما قيمته 2.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2019/2020، وتم سحب 3.2 مليارات دولار خلال السنة المالية 2020/2021، وتم سحب 770 مليون دولار خلال السنة المالية 2021/2022.



وذكرت «البترول» ان آلية الاستثمار في المحفظة الاستثمارية بنيت على أساس التحفظ لضمان الاستقرار وتقليل المخاطر، حيث تم التركيز على الاستثمار في أصول ذات سيولة وجودة استثمارية وتصنيفات ائتمانية عالية لتحقق الأهداف الاستراتيجية الاستثمارية.



وأشارت المصادر الى ان مكونات المحفظة الاستثمارية ونوعية الاصول الاستثمارية عبارة عن استثمارات متنوعة ما بين سندات قصيرة ومتوسطة الاجل وكذلك الاستثمار في الاسهم العالمية.



وقالت ان مؤسســـة البترول قامت بإنشــاء المحفظة الاستثمارية في عام 1997 للاستفادة من السيولة المتوافرة لديها في ذلك الوقت، وذلك لتعظيم العائد على تلك الاموال واستغلالها بالشكل الأمثل لحين البدء بتنفيذ مشاريعها الضخمة بعد استكمال كل الموافقات المطلوبة، وعندما بدأ القطاع النفطي بتنفيذ تلك المشاريع تم البدء باستغلال تلك الاموال التي تم الاحتفاظ بها على هيئة استثمارات مالية بالصرف على المشاريع الرأسمالية.