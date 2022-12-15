بشرى شعبان - عبدالكريم العبدالله



كشف مصدر خاص في وزارة الشؤون الاجتماعية لـ «الأنباء» أن رصيد بدل الإجازات لـ 500 موظف في كل قطاعات الوزارة المستحقين جار اعتمادها والتدقيق عليها من قبل المراقبين، متوقعا صرفها خلال الأسبوع المقبل. من جهة أخرى، خاطبت وزارة الصحة جميع قطاعاتها لحصر طلبات البدل النقدي لإجازات الموظفين الكويتيين، والتي تم إدخالها على برنامج «النظم المتكاملة» التابع لديوان الخدمة المدنية وإعداد كشوف بأسمائهم وبياناتهم الوظيفية، واعتمادها من المدير المسؤول، وإرسال الكشوف إلى إدارة الوظائف العامة بموعد اقصاه 22 ديسمبر الجاري.