الشايع جاءت هذه الرحلة لتلبية نداء الإنسانية والتواجد في الميدان مع إخواننا اللاجئين السوريين





أعلنت جمعية الصفا الخيرية الإنسانية عن انطلاق رحلتها الإغاثية الثامنة 20 الجاري تحت شعار «بعطائكم نغيثهم 8»، التي جاءت تلبية للنداء الإنساني في ظل الأزمة والمعاناة التي يعيشها اللاجئون السوريون في تركيا ولبنان، حيث ترأس رئيس مجلس إدارة «الصفا الإنسانية» الوفد المشارك في هذه الرحلة الإغاثية بوجود مدير عام الجمعية والوفد المرافق.



وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع «ان الجمعية حرصت على التواجد في الميدان مع بداية هذه الأزمة في ظل موجة البرد القاسية التي تعصف ببلاد الشام، وتساقط الثلوج الذي حاصر خيام اللاجئين ودمر الآلاف منها، وتلك البيوت المتهالكة الآيلة للسقوط، ليتركهم في العراء، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، في أجواء صعبة تفتقر إلى كل سبل التدفئة ومتطلبات العيش الكريم».



وأضاف «سنتواجد في الميدان لتنفيذ أعمال الإغاثة التي ساهم بها المحسنون من أهل الكويت وبلدان الخليج العربي في حملة دفء وأمان، حيث سيتم بإذن الله توزيع مواد التدفئة من الفحم والمازوت والبطانيات وكوبونات الكسوة الشتوية، بالإضافة إلى الطرود والسلال الغذائية».



وبين أن الحاجة لا زالت قائمة، فأعداد اللاجئين كبيرة، ومعاناتهم تفاقمت بعد تضرر خيامهم، فهم بأمس الحاجة إلى مد يد العون، لحمايتهم من برد الشتاء القارس وسد احتياجاتهم، وتخفيف ألمهم ومعاناتهم، وقد قال النبي ژ «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى».



وفي الختام دعا الشايع عموم المحسنين والمحسنات إلى إغاثة إخوانهم اللاجئين السوريين وإخوانهم في لبنان، موضحا أن المال الحقيقي الذي ينتفع به الإنسان ما قدمه لآخرته، وبين أن المساهمة متاحة عبر الموقع الإلكتروني alsafakw.com، أو عبر الاتصال بالخط الساخن 22233322 المخصص لاستفسارات الداعمين الكرام وتبرعاتهم.