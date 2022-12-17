

عبدالعزيز الفضلي

طالب رئيس جمعية المكتبات والمعلومات د.عبدالعزيز السويط وزارة التربية بإعفاء موجهي الوظائف التربوية المساندة من البصمة.



وقال د.السويط في كتاب وجهه لوكيل وزارة التربية، وتلقت «الأنباء» نسخة منه «نتقدم لسيادتكم بطلب إعفاء من البصمة لموجهي الوظائف التربوية المساندة، وهو طلب مستحق وتطبيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين موجهي الوظائف التربوية المساندة وموجهي المواد الدراسية الذي لم تطبق عليهم البصمة، نظرا لطبيعة العمل المشتركة للموجه وهي التنقل بين المدارس المتعددة في المنطقة التعليمية والبعد المكاني بينهم والازدحام المروري وغيرها من المعوقات حيث يصعب على الموجه الذهاب للمنطقة لتطبيق البصمة والذي أساسا هو مثبت حضوره من خلال إعداد التقارير الفنية بالإضافة إلى سجل زيارات الموجه الموجودة في المدارس. لذا نأمل من سيادتكم إعفاء موجهي الوظائف التربوية المساندة من البصمة أسوة بموجهي المواد الدراسية ونظرا لطبيعة العمل المشتركة».