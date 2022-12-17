أحمد خميس

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أنه ضمن الجهود المتواصلة لقطاع الأمن الجنائي في ضبط الخارجين عن القانون والقائمين على الأعمال المنافية للآداب العامة، تمكنت إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص من ضبط شبكة من 12 شخصا متخصصا في الترويج للأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية في محافظة الأحمدي.



وتوضح الإدارة أن المتابعة الأمنية المكثفة أسفرت عن ورود معلومات تفيد بوجود شخص يدير شبكة خاصة للترويج عن الأعمال المنافية بإحدى البنايات، وعلى الفور تم أخذ الإذن القانوني اللازم وضبط 12 شخصا 3 رجال و9 نساء وتم العثور على العديد من كاميرات المراقبة والأجهزة الذكية المستخدمة في إدارة الشبكة عن طريق برامج التواصل الاجتماعي.



وتمت إحالة جميع المتهمين إلى جهة الاختصاص، وذلك لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.