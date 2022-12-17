بحثت الكويت ومنظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة مسودة مشروع أول اتفاقية دولية ملزمة قانونا بشأن الوقاية من أي جائحة مستقبلية والتأهب والاستجابة لها على أساس مبادئ الإنصاف والتضامن.

جاء ذلك خلال لقاء عقده مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيڤ السفير ناصر الهين مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية د.تيدروس غيبريسوس بمقر المنظمة بمدينة جنيڤ السويسرية.

وقال السفير الهين، في تصريح لـ «كونا» عقب اللقاء، إن المباحثات تناولت وجهة نظر منظمة الصحة العالمية في مسودة مشروع الاتفاقية وذلك في إطار تطبيق الدروس المستفادة من جائحة ڤيروس كورونا المستجد.

وأشاد بجهود منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن لها دورا فعالا للغاية في تسليط الضوء على العديد من المشكلات المرتبطة بالنظم الصحية وأهمية التأهب لأي جائحة او حالات طارئة أينما كانت حول العالم وهو جهد يشاد به.

وأعرب السفير الهين عن حرص الكويت على تعزيز علاقاتها المتميزة مع منظمة الصحة العالمية بما ينعكس إيجابيا على تطوير المنظومة الصحية الكويتية لتكون على أهبة الاستعداد دائما لأي حالات صحية طارئة ذلك لأن العالم اصبح قرية صغيرة وقد أدت التغيرات المناخية السلبية الى ظهور تحديات صحية جديدة يجب على الدول التأهب لها بالتعاون مع المنظمة.

من جانبه، أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بأداء المنظومة الصحية بالكويت لاسيما اثناء جائحة «كوفيد-19» وما بعدها.