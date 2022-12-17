بشرى شعبان

اعلنت مديرة ادارة العلاقات العامة والاعلام في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ضحى الخميس ان الهيئة تعمل حاليا على حملة توعوية خاصة بالوقاية من الإعاقة ضمن خطة عمل الهيئة لنشر الوعي للوقاية من الاعاقة عبر نشر البروشورات لتوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة بهدف نشر الوعي المجتمعي.

واشارت الخميس، في تصريح لـ «الأنباء»، إلى ان ادارة العلاقات العامة تقوم بنشر اعلانات توعوية على المواقع تتمحور حول برامج خاصة بالوقاية والحمل، بالاضافة الى إجراء فحوصات خاصة قبل الولادة للوقاية من الإعاقة.

واضافت: قامت الهيئة بنشر اعلان حول ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة المرورية لوقاية الأطفال من الاعاقة، الى جانب اهمية الالتزام في اجراء فحوصات ما قبل الزواج، لاسيما الفحص الوراثي المبكر للوقاية من الاعاقة.

واهابت الخميس باولياء امور الطلبة ذوي الإعاقات التطورية الذين تجاوزوا عمر 6 سنوات الى مراجعة السجلات الطبية بأحد افرع الهيئة لتحديث شهادة إثبات الاعاقة لضمان استمرار تعليمهم بالجهات التعليمية التي تحت مظلة الهيئة.

وعن المستندات المطلوبة، اوضحت أنهم يجب ان يصطحبوا معهم عند مراجعة الهيئة تقريرا طبيا حديثا والبطاقة المدنية، لافتة إلى أنه بامكان اولياء الامور مراجعة عبر الافرع في المقر الرئيسي في حولي، جنوب الصباحية، الجهراء (الكويت مول)، نادي الصم والبكم (غرناطة)، واشبيلية.