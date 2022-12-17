تشخيص 306 حالات بين الكويتيات و171 من غيرهن خلال الفترة من 2014 - 2018



حنان عبد المعبود



أكدت استشاري طب الأورام، عضو اللجنة التنفيذية لحملة (كان)، مسؤولة مبادرة التوعية بسرطان بطانة الرحم د.مريم عبدالمحسن العتيبي أن من أهم عوامل الخطورة للإصابة بسرطان بطانة الرحم هي التقدم بالسن، السمنة والعلاجات الهرمونية، كما أن البلوغ المبكر للسيدات أو انقطاع الطمث المتأخر لديهن يعد من عوامل الخطورة بالإضافة الى عدم الإنجاب والتأخر في الإنجاب، موضحة أن وجود هذه العوامل لا يعني تأكيد حدوث الورم ولكنها تعد من العوامل التي تؤدي لحدوث الورم.



وأضافت د.العتيبي في كلمة لها خلال ورشة التوعية بسرطان بطانة الرحم التي أقامتها الحملة الوطنية للتوعية بأمراض السرطان «كان» تحت شعار أعيدي التفكير بحضور طبي حاشد «أن هذا النوع من السرطان يبدأ في طبقة الخلايا التي تكون بطانة الرحم، ويطلق عليها سرطان بطانة الرحم ويسمى أيضا سرطان الرحم، بالإضافة لوجود أنواع أخرى من السرطان يمكن أن تتكون في الرحم ومن ضمنها ساركوما الرحم، لكنها أقل شيوعا».



وأوضحت وجوب مراجعة الطبيب حال حدوث نزيف مهبلي غير طبيعي للسيدات، حيث يقوم طبيب النساء بأخذ التاريخ المرضي والفحص الإكلينيكي وأخذ عينة من بطانة الرحم إذا لزم الأمر لتحديد سبب النزيف وتخصيص العلاج المناسب، مؤكدة أنه في حال اكتشف سرطان بطانة الرحم مبكرا غالبا ما يكون استئصال الرحم جراحيا هو الأمر الذي يؤدي للشفاء التام.



من جانبه، أشار استشاري طب الأورام د.محمد عاشور والذي أدار الورشة إلى أن سرطان «بطانة الرحم» الأكثر شيوعا ضمن سرطانات الجهاز التناسلي الأنثوي، بالنسبة للكويت فقد تم تشخيص حوالي 306 حالات بين السيدات الكويتيات و171 من غير الكويتيات وذلك من عام 2014 حتى 2018.



وأضاف أن نسبة الحالات التي تم تشخيصها من المراحل الأولى أكثر من التي يتم تشخيصها في المراحل المتقدمة. بالنسبة للكويت فيها 13.4 لكل 100.000 امرأة كويتية و7.1 لكل 100.000 امرأه غير كويتية وذلك من العام 2014 إلى 2018.



وذكر أنه رغم زيادة الحالات العالمية وفي الكويت أيضا، ونظرا لأن نتائج العلاج تعتمد على مرحلة اكتشاف الورم فإن نسبة الشفاء تفوق الـ80% إذا تم الاكتشاف مبكرا وهذا هو الهدف الرئيسي للورشة.



واختتم د.محمد عاشور ناصحا السيدات بعدم إخفاء الأعراض التي تحدث معهن وعدم الخجل من الكشف عنها وضرورة مراجعة الطبيب المختص.



كما شارك بالورشة اختصاصي أمراض النساء وأورام النساء د.وفاء الدويسان وقدمت محاضرة عن تشخيص الورم والكشف المبكر عنه، كما قدمت إخصائية التغذية العلاجية المتخصصة بطب الأورام والحالات الحرجة فرحية محمد محاضرة عن ممارسة عادات يومية بسيطة تغير من حياتك.



كما شارك اختصاصي طب نفسي د.حسين الشطي بمحاضرة تحت عنوان «اهتمي بصحتك النفسية»، واختتمت الورشة بجلسة نقاشية بين المحاضرين والحضور الذي اشتمل على مرضى ومتعافين وأطباء وتم الرد على الاستفسارات المطروحة