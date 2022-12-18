

أقلع من ولاية كاليفورنيا الأميركية الجمعة القمر الاصطناعي الفرنسي الأميركي «سووت» (SWOT) في مهمة ستتيح رصدا بدقة لم يسبق لها مثيل لحركة المياه على كوكب الأرض، توفر قدرة أكبر على توقعات موجات الجفاف والفيضانات في مختلف أنحاء العالم في ظل تفاقمها بفعل التغير المناخي.

وقالت سلمى شرشالي من المركز الوطني الفرنسي لدراسات الفضاء خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء إن هذا القمر الاصطناعي يمثل «ثورة في مجال الهيدرولوجيا»، موضحة أن نتائج رصده ستكون «أدق بعشرة أضعاف من تلك التي توفرها التكنولوجيا الحالية». وانطلق صاروخ «فالكون 9» التابع لشركة «سبايس إكس» من قاعدة فاندنبرغ في كاليفورنيا حاملا هذا القمر.