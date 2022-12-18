أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بسقوط قتلى وجرحى في عملية استهدفت موقعا عسكريا للقوات السورية بريف حلب الغربي.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحافي امس: «نفذ عناصر لواء سعد بن أبي وقاص التابع لهيئة تحرير الشام، عملية انغماسية استهدفت موقعا عسكريا لقوات الجيش السوري على محور بلدة قبتان الجبل بريف حلب الغربي، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى».

ووفق المرصد، «تمكنت فصائل غرفة عمليات «الفتح المبين» امس الأول، من صد محاولة تقدم تسلل لقوات الجيش السوري على محور كفرعمة بريف حلب الغربي، وتلاها استهداف القوات المنسحبة بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة».