استقبلت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط، رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية د.بدر الملا.



وكان في استقباله في المبنى الإداري لمصفاة الزور الجديد، كل من الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح، والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة وليد البدر، إضافة إلى نواب الرئيس التنفيذي ومديري المجاميع في الشركة وعدد من المسؤولين في القطاع النفطي الكويتي.



وعقد الملا فور وصوله اجتماعا مع إدارة البترولية المتكاملة، هنأ في مستهله أسرة العمل على تدشين المرحلة الأولى لمصفاة الزور وانطلاقة التشغيل التجاري وتصدير عدد من المنتجات عالميا بالتعاون مع قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية.



وقامت إدارة الشركة بشرح أعمال الشركة وقدمت عرضا مرئيا بشأن خططها، كما اطلع الملا على إستراتيجية الشركة وآفاقها المستقبلية، مؤكدا دعمه لكل ما من شأنه تطوير إمكانات وقدرات الشركة وبقية شركات القطاع النفطي، لتمكينها من تنفيذ خططها ومشاريعها، داعيا إلى الاهتمام بالعنصر البشري الكويتي وإكسابه المزيد من المهارات والقدرات التي تسهم في الارتقاء به، وخاصة برامج التدريب والتأهيل الحديثة.



وأكد الملا على أهمية الالتزام بتطبيق أفضل البرامج والوسائل العالمية المتبعة في مجالات الصحة والسلامة والأمن والبيئة، معتبرا أن ذلك يعد أولوية كبرى، لارتباطه المباشر بمسؤولية القطاع في المحافظة على سلامة العاملين، وتأمين المنشآت النفطية، وضمان وفاء الدولة بالتزاماتها المحلية والخارجية.



وتوجه الوزير بعد الاجتماع يرافقه قياديو القطاع والشركة إلى مجمع الزور النفطي، حيث قام بجولة ميدانية في مصفاة الزور، اطمأن خلالها على سير عملياتها الإنتاجية، والتقى بعدد من فريق تشغيل المصفاة وقدم الشكر الجزيل لهم على تفانيهم الدائم وجهودهم المخلصة، وشملت الزيارة جولة تفقدية في موقع الوحدات الدائمة لاستيراد الغاز المسال.