اختار المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، الفنانة التونسية آمال غربي لتكون سفيرة للسلام والنوايا الحسنة لدى المركز، وذلك خلال حفل تكريم عقد في مدينة دبي الأربعاء الماضي على هامش المؤتمر الدولي لصناع التنمية والسلام، حيث جاء ترشيح الفنانة آمال غربي من قبل د.أسماء بن سعيد، نائب رئيس العلاقات الدولية والديبلوماسية بالمركز بموافقة أعضاء الأمانة العامة للمركز العربي الأوروبي، كما حضر التكريم كل من المستشار ايهان جاف الأمين العام للمركز العربي الأوروبي ود.أحمد غازي المدير الإقليمي والمستشار اسلام الغزولي رئيس الهيئة الاستشارية العليا ود.أسماء بن سعيد نائب رئيس العلاقات الدولية والديبلوماسية والمنتج ايلي خوري صاحب شركة إي كيه برودكشنز.



وأشار د.أحمد غازي المدير الإقليمي خلال حفل التكريم الى أن الفنانة غربي من الشخصيات الشابة الواعدة على الساحة الفنية، ممن كان لهم تأثير إيجابي على المجتمعين التونسي والعربي، وقد حازت من قبل لقب نجم الخليج بقناة دبي وقدمت العديد من الأعمال الفنية المتميزة التي تناسب الذوق العام للمجتمع العربي، كما شاركت في أنشطة مجتمعية وإنسانية.



من جانبها، عبرت الفنانة آمال غربي عن بالغ سعادتها لهذا التكريم الدولي والذي اعتبرته بمنزلة تكريم وتشجيع لمسيرتها الفنية.

وأكدت سعادتها لمشاركة المركز في كل مبادراته وأعماله الإنسانية التي يطلقها كل عام وأن هذا التكريم يعد تكليفا وليس تشريفا فقط لما يحمله الفن من السلام والتعايش الاجتماعي ونبذ العنف.



وقد حرصت الأمانة العامة للمركز العربي الأوروبي على تكريم الشخصيات الفنية الأكثر تأثيرا في مجتمعاتهم، إيمانا منه بأن الفن رسالة سامية واختيار من يمثله ليكون سفيرا للسلام، ويعتبر أيضا بمنزلة تكليل لجهود النجوم المتميزين الذين يساهمون في نشر ثقافة السلام والتعايش الاجتماعي وحوار الثقافات، وفي ذات الوقت تكليف لهم للمشاركة المجتمعية والإنسانية.