يواصل مركز جابر الأحمد الثقافي جلساته الغنائية على خشبة المسرح الروماني وذلك بحضور جماهيري من مختلف الأعمار، حيث أحيا المطرب البحريني خالد فؤاد أمس الأول الجمعة، حفلا غنائيا مميزا قدم فيه مجموعة من الأغاني التي رددها معه الجمهور المتواجد.



انطلق الحفل الذي تزامن مع احتفال مملكة البحرين بيومها الوطني الـ 51 مع دخول خالد فؤاد حاملا علم بلاده، حيث وجه الشكر للقائمين على مركز جابر الثقافي على الترتيب والتنظيم لهذه الحفلة، واصلا شكره إلى الجمهور الغفير على حضوره في هذه الأجواء الباردة للاحتفال معه بيوم مملكة البحرين الوطني الـ 51، متمنيا ان يعم السلام والامان جميع الأوطان الخليجية والعربية، ليسعد بعد ذلك الجمهور بغنائه مع فرقته الموسيقية عددا من الأغاني المشهورة لعدد من المطربين بأسلوب مختلف عما جرى تقديمه من قبل، حيث أضفى الروح الخليجية على الأغاني العربية التي تغنى بها والتي ردد الجمهور الغفير كلماتها معه.