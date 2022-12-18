القاهرة - محمد صلاح



انضمت الفنانة نجلاء بدر، إلى الأصوات المحذرة من تعرض الفن في مصر لأزمات كبيرة قد تهدده في المستقبل، مشيرة إلى أن الفن في طريقه إلى الاحتضار وما تبقى منه مجرد «حلاوة روح».



وأضافت نجلاء، في منشور لها عبر حسابها الرسمي بـ «الفيسبوك»: «إحنا في أزمة فنية كبيرة فعلا، واللي مش شايف كده يبقى بيستهبل، المنظومة محتاجة إعادة تشكيل وتنظيم وتعديل ولوائح تتناسب مع المتغيرات وتعالج الأخطاء والكوارث والخسائر، لأن الخسائر علينا كلنا دون استثناء، إحنا داخلين على ليفل الوحش، اللي فات كان حماده بس اللي جاي إدريس، الفن خلاص بيحتضر واللي باقي حلاوة روح».