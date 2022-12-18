مفرح الشمري



بعد غياب 24 عاما، وبدعوة من وزارة الإعلام، تصل الى البلاد الإعلامية القديرة هالة سرحان خلال أيام لتحل ضيفة على برنامج «ليالي الكويت»، في لقاء ينتظره الكثيرون لما للإعلامية القديرة هالة سرحان من شهرة كبيرة في الأوساط الإعلامية منذ تقديم برامجها على شاشة شبكة راديو وتلفزيون العرب ART مثل برنامج «ياهلا» و«هالة شو» وغيرها من البرامج التي لاتزال عالقة في أذهان الجميع أيام التسعينيات.



في هذا الصدد، هاتفت «الأنباء» الإعلامية القديرة هالة سرحان لرصد انطباعاتها عن زيارتها للكويت بعد هذه السنوات الطويلة، حيث قالت «انا سعيدة بزيارة الكويت لأنها من البلدان التي أحبها وأحترم شعبها لأنها من الدول المتفتحة منذ زمن، وأنا الحمد لله كان لي نصيب أن اقدم حلقة من برنامج «ياهلا» من استديوهات تلفزيون الكويت ناقشت فيها موضوع إعطاء المرأة الكويتية حقوقها السياسية، وكانت الحلقة مثيرة وحققت مشاهدات عالية وكان ضيوفها من نساء ورجال معارضين ومؤيدين، وأنا حاليا سعيدة بأنني أعود للكويت والمرأة الكويتية تتمتع بحقوقها السياسية، وهذا أمر يسعدني كثيرا لأنني من أولى المطالبات بإعطاء المرأة الكويتية، التي أحترمها كثيرا، هذا الحق».



وأضافت: «كما سجلت حلقات خاصة عن «الكويت تتحدث بصراحة» جراء ما عانت منه خلال الغزو العراقي، واستضفت خلالها العديد من الشخصيات وأهالي الشهداء، وكانت هذه الحلقات قد بثت على شاشة راديو وتلفزيون العرب ART بالتعاون مع تلفزيون الكويت».