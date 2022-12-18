بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى تولي مؤسس دولة قطر الشقيقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني آل ثاني الحكم في البلاد، مشيدا سموه بالإنجازات التنموية البارزة التي حققتها دولة قطر الشقيقة في جميع المجالات وبصورة ارتقت بمكانتها الرفيعة على جميع الأصعدة. كما أشاد سموه بالعلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية الراسخة التي تجمع الأسرتين الكريمتين والبلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا على الحرص لتعزيزها والارتقاء بأفق التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات، سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لقطر وشعبها كل الرقي والازدهار. الى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الملك جيغمي كيسار نامغيل وانغتشوك ملك مملكة بوتان الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده.