

قدم السفير نواف العنزي أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا للكويت لدى الاتحاد الأوروبي لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. وذكرت بعثة الكويت لدى الاتحاد الاوروبي في بيان تلقته «كونا»، ان السفير العنزي نقل تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وتحيات سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتحيات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح للرئيس ميشيل. وأعرب السفير العنزي بهذه المناسبة عن تطلعه الى العمل مع الجانب الأوروبي لتعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات بين الشعب الكويتي والشعوب الأوروبية.