مراكز الهوية الوطنية في المحافظات تخدم المواطن صباحاً ومساءً.. ولن نرى الازدحام صيفاً

الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر في سباق مع التطور من خلال توفير أجهزة وبرامج حديثة



منصور السلطان



قال مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية العميد فواز الرومي إن جميع الموظفين العاملين في الإدارة يعملون ضمن فريق واحد هدفهم تطبيق سياسة وزارة الداخلية التي تخدم المواطنين وذلك من خلال تطوير الخدمات الإلكترونية (أونلاين) دون الحاجة إلى التوجه للإدارات وتقديم الأوراق الخاصة بالمعاملات يدويا، مبينا أن الخدمات الإلكترونية لا تقبل الخطأ نهائيا، لذلك استشعرنا خلال الفترة الماضية رضا المواطنين عن العمل الإلكتروني الذي وجد لخدمتهم.



وبين العميد الرومي، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن طريقة تسلم الجواز بعد أن يقدم عليه عبر الـ «أونلاين» أو عن طريق الجهاز نفسه بوضع البطاقة المدنية في الجهاز أو عن طريق البصمة والجهاز يقوم بقراءة المعلومات ومن ثم يصدر له الجواز خلال ثوان بعد وضع جواز سفرة القديم في الجهاز وإتلافه بطريقة إلكترونية وإرجاعه مرة أخرى للمواطن.



وأوضــــح أن الأجهــــزة الخاصة بصرف الجوازات الكويتية لا تحمل بداخلها جوازات غير مطبوعة، إذ يوضع بها الجوازات التي تطبع في الإدارة العامة، وقد وجدت لتسهيل وصول المواطن لأقرب موقع لمنزله لتسلم جوازه بعد أن يقدم عليه بطلب عبر «أونلاين» أو عن طريق الجهاز نفسه والموزع في مراكز الهوية الوطنية في المحافظات الست التي تعمل خلال الفترة الصباحية بالإضافة إلى عمل مركزين خلال الفترة المسائية، وهما مركز الشامية ومركز جابر العلي، متوقعا عدم حدوث زحام للمراجعين خلال فصل الصيف لتجديد الجواز بفضل إدخال خدمات إلكترونية جديدة لصرف الجوازات.



وأضاف العميد الرومي أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، يدعم باستمرار كل ما هو جديد في المجال الإلكتروني لاستكمال المنظومة الإلكترونية لوزارة الداخلية في جميع القطاعات، والتي تهدف لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين وتسهيل إنجاز المعاملات، مؤكدا أن الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية في سباق مع التطور من خلال توفير أجهزة وبرامج حديثة.