دارين العلي



نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حملة واسعة على منطقة الشويخ الصناعية لرصد التعديات على الشبكة الكهربائية اسفرت عن قطع التيار عن 3 قسائم مخالفة.



وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري، ان الحملة ضمن استراتيجية الفريق لرصد التعديات ومتابعة البلاغات للكشف عن حقيقة المخالفات، مؤكدا ان القسائم التي تم القطع عنها تابعة لشركات خالفت القانون في التمديدات، ما يعرض العاملين فيها للخطر كما يعرض الشبكة للضغوط.



من جهة أخرى، قال الشمري ان الفريق قام بقطع التيار عن احدى القسائم في الجهراء وأحد ابراج الاتصالات لمخالفتها، مؤكدا ان الوزارة لن تتوانى او تتهاون في رصد المخالفات التي تعرض الشبكة للخطر.



وقال ان حصيلة الشهر الجاري حتى الآن للمخالفات بلغت 18 محضر مخالفة واثبات حالة في محافظات الجهراء والعاصمة والفروانية.



ودعا الشمري الى التعاون وتجنب ارتكاب المخالفات، معلنا عن البدء بحملات واسعة على الحيازات الزراعية في المنطقة الشمالية التي تم رصد عدة حالات لسرقة تيار فيها في وقت سابق.